Змушував до "послуху та покаяння": на Волині судили чоловіка, який довів до самогубства 13-річного сина

13-річний син не витримав знущань батька і наклав на себе руки

На Волині до 8 років тюрми засудили чоловіка, який довів 13-річного сина до самогубства.

Батько систематично принижував, залякував хлопця і змушував його виконувати свої накази через релігійні переконання.

Про вирок суду у цій справі повідомила пресслужба прокуратури Волині.

Відомо, що хлопець повісився ввечері 12 травня 2023 року. Поліція тоді писала, що підліток "був доведений до відчаю" через систематичні утиски з боку батька.

"Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватися.

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Він [батько] контролював його поведінку та думки, обмежував у будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої", – повідомляли правоохоронці.

65-річний батько проголосив себе "сповідником" дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови.

"Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства", – повідомляли у поліції.

Відомо, що родина є багатодітною і від тиранії батька страждали усі. Декілька років тому самогубство вчинила також одна з доньок у сім’ї. Однак протягом тривалого періоду знущань ані рідні, ані сусіди до поліції з цього приводу не зверталися.

Суд визнав 65-річного батька винним у доведенні сина до самогубства (ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України) та призначив йому вісім років ув’язнення.

Що ж до членів його родини, то відомо, що одразу після відкриття справи поліцейські посприяли тому, аби жінка з двома неповнолітніми дітьми одразу ж виїхала від чоловіка-тирана та оселились у безпечнішому місці.

Нагадаємо, раніше суд призначив чотири роки ув’язнення жителю Буковини, який облив свою дружину розчинником і підпалив.