Наважилися на весілля в Україні: історія кохання українки й американця, що почалася за день до війни

У лютому 2022 року українська режисерка та продюсерка Ольга Безхмельниціна та американський інженер Ітан Брегман провели романтичний вікенд у Венеції. Це було їхнє перше офіційне побачення. Після трьох днів разом вони роз’їхалися: Ольга повернулася до Києва, а Ітан – до Нью-Йорка.

23 лютого Ітан наважився на важливий крок – написав Ользі повідомлення, у якому зізнався у своїх почуттях і запропонував почати серйозні стосунки. Але Ольга вирішила відповісти наступного ранку після насиченого вечора на кінопрем'єрі.

Проте ранок 24 лютого почався зі звуків вибухів – Росія вторглася в Україну.

Як розвивалася історія їхнього кохання під час війни, розповіли в The New York Times.

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"Я отримала повідомлення про те, що він хоче бути зі мною, в той момент, коли весь мій світ перевернувся догори ногами", – згадує Ольга.

Жінка вирішила залишитися в Києві і працювати фіксером – людиною, яка допомагає міжнародним журналістам з перекладом, організацією інтерв’ю та поясненням місцевих реалій. Вона працювала з фотографами Роном Гавівом з The Economist та Хайді Левін з The Washington Post. Паралельно почала документувати жахіття війни для свого фільму "Подолання темряви", прем'єра якого відбулася у червні 2022 року.

Крім того, разом із подругою Наталією Лібет Ольга нарешті заснувала власну кінокомпанію, про яку мріяла багато років.

Розповісти Ітану, що вона залишиться в Києві і працюватиме у найнебезпечніших місцях, було одним із найважчих моментів у їхніх стосунках. Але Ітан, хоч і хвилювався, підтримав її рішення.

"Він розумів, що я не зміню своєї думки, і поважав це", – каже Ольга.

Ітан постійно турбувався про жінку. Він прокидався щодня, перевіряючи, коли вона востаннє була онлайн, щоб знати, що вона жива. Протягом першого року війни Ітан підтримував Ольгу на відстані – вони зустрічалися у безпечніших країнах, як-от Польща. Ольга не хотіла, щоб він приїжджав в Україну, оскільки не бажала додатково тривожити його батьків.

У жовтні 2022 року пара вирушила у подорож Португалією разом із батьками Ітана. Після цієї поїздки він зрозумів, що хоче одружитися з Ольгою.

"Ти прекрасно вливаєшся в мою родину, і я не уявляю свого життя без тебе", – сказав він їй.

У лютому 2023 року під час подорожі в Італію з друзями Ітан зробив Ользі пропозицію. Після тосту на честь їхніх друзів, які підтримували Україну, він звернувся до Ольги, сказавши, що вони разом відвідали 17 країн за рік, і що він хоче продовжити ці подорожі тільки з нею.

Тоді він став на одне коліно та запропонував їй руку і серце, вручивши обручку, яку зробив власноруч.

Весілля відбулося 14 вересня 2024 року неподалік Львова. Це місце було особливим для них, адже саме сюди Ітан приїхав під час своєї першої поїздки до України. Вони вирішили провести весілля в Україні, щоб дати друзям Ольги можливість бути присутніми на святі.

Двоюрідний брат Ольги – Євген Коломиєць, який був поранений на фронті – приїхав на весілля прямо з лікарні і приєднався до танців на інвалідному візку. Гості святкували до ранку.

Весілля поєднало українські та американські традиції. Наприклад, наречений не бачив сукні Ольги до самої церемонії, а опівночі гостям подали мінібургери. Молодята також організували втечу на автомобілі Nissan Figaro 1991 року.

Ітан був одягнений у смокінг із малюнком, який створила його мати, відома художниця. Ольга змінила дві сукні: одну для церемонії від Pronovias, а іншу для вечірки – від своєї подруги Оксани Островської.