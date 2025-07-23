Через гірші результати НМТ? У МОН пояснили, чому у 2025 році конкурсні бали для вступу нижчі, ніж раніше

У МОН пояснили, з чим пов'язані нижчі конкурсні бали

Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про те, що цьогорічні конкурсні бали на вступ до вишів нижчі через нібито слабші результати національного мультипредметного тесту (НМТ) та "неефективну" систему коефіцієнтів.

Раніше такі твердження поширювали у соціальних мережах.

У відомстві кажуть, що зміни відбулися через іншу форму розрахунку конкурсного бала, яку запровадили у 2025 році.

Там пояснили, що нововведення зробили для того, щоб мотивувати абітурієнтів складати НМТ з профільних предметів для обраної спеціальності.

"У попередні роки вступники могли отримувати високі конкурсні бали за непрофільні дисципліни, що не завжди відповідало освітнім програмам, які вони обирали.

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Вступити можна було на будь-яку спеціальність з будь-яким вибірковим предметом. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ", – додали в МОН.

До прикладу, для спеціальності "Менеджмент" географія має більшу вагу, ніж біологія чи українська література. А майбутні вчителі математики отримають кращий конкурсний бал, якщо складали фізику, а не інші предмети.

Тому, якщо абітурієнт вступає на непрофільнім для обраної спеціальності предметом НМТ, то його загальний конкурсний бал буде меншим.

"Це не помилка системи, а запланована зміна, спрямована на коректний розподіл вступників відповідно до їхньої фахової орієнтації", – наголосили у міністерстві.

Крім того, у МОН спростували інформацію про те, що у 2025 році вступники нібито гірше склали НМТ. У міністерстві, посилаючись на дані Українського центру оцінювання якості освіти, кажуть, що середні результати цьогорічного тестування "зіставні з торішніми".

"Наприклад, з математики зафіксовано навіть вищі середні бали серед випускників. Отже, припущення про «зниження рівня знань» не відповідає дійсності", – стверджують у відомстві.

Раніше ми розповідали про особливості цьогорічного вступу на бакалаврат.