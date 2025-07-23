Через гірші результати НМТ? У МОН пояснили, чому у 2025 році конкурсні бали для вступу нижчі, ніж раніше
Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про те, що цьогорічні конкурсні бали на вступ до вишів нижчі через нібито слабші результати національного мультипредметного тесту (НМТ) та "неефективну" систему коефіцієнтів.
Раніше такі твердження поширювали у соціальних мережах.
У відомстві кажуть, що зміни відбулися через іншу форму розрахунку конкурсного бала, яку запровадили у 2025 році.
Там пояснили, що нововведення зробили для того, щоб мотивувати абітурієнтів складати НМТ з профільних предметів для обраної спеціальності.
"У попередні роки вступники могли отримувати високі конкурсні бали за непрофільні дисципліни, що не завжди відповідало освітнім програмам, які вони обирали.
Вступити можна було на будь-яку спеціальність з будь-яким вибірковим предметом. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ", – додали в МОН.
До прикладу, для спеціальності "Менеджмент" географія має більшу вагу, ніж біологія чи українська література. А майбутні вчителі математики отримають кращий конкурсний бал, якщо складали фізику, а не інші предмети.
Тому, якщо абітурієнт вступає на непрофільнім для обраної спеціальності предметом НМТ, то його загальний конкурсний бал буде меншим.
"Це не помилка системи, а запланована зміна, спрямована на коректний розподіл вступників відповідно до їхньої фахової орієнтації", – наголосили у міністерстві.
Крім того, у МОН спростували інформацію про те, що у 2025 році вступники нібито гірше склали НМТ. У міністерстві, посилаючись на дані Українського центру оцінювання якості освіти, кажуть, що середні результати цьогорічного тестування "зіставні з торішніми".
"Наприклад, з математики зафіксовано навіть вищі середні бали серед випускників. Отже, припущення про «зниження рівня знань» не відповідає дійсності", – стверджують у відомстві.
Раніше ми розповідали про особливості цьогорічного вступу на бакалаврат.