Розпочалася реєстрація на вступні випробування для бакалаврів: як подати заяву

Подати заяву на вступні іспити можна особисто або через електронний кабінет

3 липня розпочалася реєстрація на вступні випробування для охочих вступити до вищих навчальних закладів на бакалаврат за пільгами або на творчі спеціальності.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки, цьогоріч вступні випробування проводитимуть у формах:

співбесіди (для вступників з пільгами згідно з розділом VIII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році );

творчого конкурсу (для спеціальностей, які передбачають його складання).

Творчі або фізичні здібності вступників враховують при вступі на спеціальності:

"Фізична культура і спорт";

"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво";

"Графічний дизайн";

"Дизайн одягу (взуття)";

"Дизайн середовища";

"Промисловий дизайн";

"Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація";

"Хореографія";

"Музичне мистецтво";

"Сценічне мистецтво";

"Архітектура та будівництво";

"Архітектура та містобудування".

Для того, аби вступати за результатами вступного випробування, необхідно спершу подати заяву на його проходження через електронний кабінет вступника або безпосередньо в закладі освіти у паперовій формі.

Після реєстрації абітурієнти зможуть податися на співбесіду, творчий конкурс чи фахове випробування в розділі "Реєстрація на вступне випробування".

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Для зручності спершу варто ознайомитися із конкурсними пропозиціями на тому ж сайті та запам’ятати інформацію в полі "Код конкурсної пропозиції" обраної спеціальності в бажаному навчальному закладі.

У меню розділу реєстрації на вступні випробування необхідно натиснути на кнопку "Активні дії" та, після її активації, обрати категорію "Додати" у лівому верхньому кутку.

Ці дії дозволять відкрити форму заяви, де вступники мають заповнити поля необхідною інформацією, як-от регіон вишу, назва навчального закладу, код конкурсної пропозиції та інше.

Після внесення інформації абітурієнт має натиснути на кнопку "Пошук". Після цього сайт нижче форми заяви виведе на екран блок "Знайдені випробування та пов’язані конкурсні пропозиції".

У ньому слід поставити символ прапорця (✔) навпроти потрібного випробування та натиснути на кнопку з червоним написом "Подати заяву на участь у вступному випробуванні".

У відомстві рекомендують час від часу відстежувати зміни у статусі поданих заяв в блоці "Заяви на участь у вступних випробуваннях" на сайті.

Після того, як поруч із заявою з’явиться час і місце проведення співбесіди чи творчого конкурсу, абітурієнту необхідно поставити праворуч від випробування символ прапорця (✔) та натиснути на кнопку з червоним написом "+Подати заяву".

Ознайомитися із детальною інструкцією від МОН можна у текстовій або відеоформі.

Слід звернути окрему увагу на те, що заява на участь у вступному випробуванні дозволяє вступнику пройти співбесіду, творчий конкурс чи фахове випробування.

Участь у конкурсному відборі на вступ передбачає подачу іншої заяви після успішного проходження випробувань.

Податися на вступ цьогорічні абітурієнти зможуть також через електронний кабінет, але після 19 липня.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти опублікував остаточні результати основних сесії національного мультипредметного тесту. Деяким учасникам перерахували бали через помилки в завданнях або відповіді із знаком відсотка (%).