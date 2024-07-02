В особистих кабінетах учасників НМТ доступні остаточні бали: декому їх перерахували

Зміни в результатах стосуються тестів з помилками та відповідей, які містили знак відсотка

2 липня в особистих кабінетах усіх учасників основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) з'явилися результати за шкалою до 200 балів. Завдяки перерахунку дехто отримав більші бали.

Про те, що отримані результати вступних іспитів можуть не збігатися із кількістю правильних відповідей, які випускники шкіл отримали після закінчення тесту, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Для визначення остаточних результатів НМТ, які учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачений окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування", – зауважили в установі.

Відтак співробітники УЦОЯО виявили помилки у тестових завданнях цьогорічного НМТ:

у завданні №30 з української мови , яке випускники виконали 12 червня ;

у завданні №18 з математики , яке учасники виконували 17 червня ;

у завданні №18 з математики , яке учасники виконували 21 червня .

У перших двох випадках неточність допустили під час верстання НМТ, а в третьому – під час формулювання умови в пункті 3.

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Тому апеляційна комісія УЦОЯО прийняла рішення на користь абітурієнтів (з урахуванням їхніх відповідей).

Також бали зарахують учасникам НМТ, які в тестах з математики, фізики та хімії поруч з правильним числом вказали знак відсотка (%).

Бали, які випускники можуть знайти у своїх персональних кабінетах, є остаточними й не підлягають апеляції.

Нагадаємо, цьогорічні вступники можуть звернутися на гарячу лінію Міністерства освіти і науки з питаннями щодо вступу. Також для абітурієнтів створили онлайн-калькулятор для обрахунку конкурсного балу.