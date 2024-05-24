В Україні запустили проєкт для згуртування молоді за кордоном: хто та як може долучитися

В Україні стартував проєкт для об’єднання молоді за кордоном

В Україні запустили платформу для обʼєднання української молоді за кордоном "UA – Ukrainians Abroad".

Її мета – об’єднати молодих українців, які наразі проживають у різних куточках світу, повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Як розповіла "УП. Життя" одна з співавторок ініціативи, голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина, за задумом, проєкт залучить молодих українців за кордоном до створення молодіжних рад, які стануть амбасадорами української культури та цінностей у світі.

"Проєкт спрямований на об’єднання молоді за кордоном для зміцнення зв'язків держави з українцями, які живуть за її межами, відстоювання інтересів, збереження та утвердження української ідентичності та просування України в усьому світі.

Крім того, проєкт спрямований на сприяння поверненню молодих українців після нашої перемоги", – зазначила народна депутатка Юлія Гришина.

Долучитися до проєкту може проактивна українська молодь віком від 14 до 35 років .shock/Depositphotos

Охочим доєднатися до проєкту слід писати на електронну скриньку [email protected].

"Після розгляду листів координатори зв'яжуться з учасниками для надання подальших інструкцій", – розповіла народна депутатка.

Проєкт відкритий для молодих українців віком від 14 до 35 років, незалежно від того, де вони проживають – в Україні чи за кордоном. Головний офіс проєкту розташований у Києві. Дедлайну для подачі заявок наразі немає.

"Основною вимогою є бажання пришвидшити нашу перемогу, утримати звʼязок з Україною, а також готовність брати активну участь у заходах та ініціативах, пов'язаних із нашою державою", – зауважила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Проєкт об'єднає молодих українців за кордоном і в Україні за допомогою структурованої мережі молодіжних рад, що діють під патронатом Міністерства закордонних справ України та за сприяння Посольств України в різних країнах.

Учасники проєкту організовуватимуть різноманітні заходи і публічні виступи, спрямованих на просування української культури, ідентичності та захисту інтересів держави на міжнародному рівні.

Також вони будуть розробляти і впроваджувати освітні ініціативи, налагоджувати міжкультурні діалоги та партнерства. Крім того, отримають навички дипломатії та лідерства.

"Ми вже розпочали процес об’єднання активістів. Регулярні віртуальні зустрічі, тренінги та спільні проєкти сприятимуть взаємодії між учасниками з різних країн та, відповідно, з Україною", – додала Юлія Гришина.

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