МОЗ відповіло на фейки росіян про "атаку павуків" в Україні

Російські пропагандисти поширюють фейки про нібито "навалу" отруйних павуків в Україні.

Окремі російські ресурси навіть пов’язують "нашестя павуків" із роботою "американських біолабораторій".

Центр протидії дезінформації разом із Міністерством охорони здоров’я спростували ці повідомлення.

"На болотах, схоже, чергове загострення. Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків.

Причому ця "епідемія", в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба", – відреагували у міністерстві.

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Приклади російських фейків про павуків Фото: ЦПД

Росіяни поширюють інформацію про те, що в Україні нібито вже є кілька смертей через укуси павуків і десятки людей потрапили до лікарень.

Насправді жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було, кажуть у МОЗ.

"Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний", – пояснили у МОЗ.

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Фахівці пояснили, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але летальних випадків не було. Якщо ж вас таки вкусить потенційно небезпечний павук, слід звернутися до медиків.

"Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються", – наголошують у відомстві.

А якщо ви хочете дізнатися, які павуки в Україні дійсно небезпечні для людини, хто найотруйніший та як діяти у разі зустрічі з ними, читайте наш текст.