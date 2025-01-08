В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом: у МОЗ та ДСНС нагадали правила безпеки

У грудні 2024 року в Україні через отруєння чадним газом померло п'ятеро людей

У грудні 2024 року в Україні зафіксували 11 випадків отруєння чадним газом і продуктами горіння, через що загинуло п'ятеро дорослих.

За даними рятувальників, займання, спричинені порушенням правил облаштування та експлуатації печей та обігрівачів становлять 20% від загальної кількості пожеж.

У Міністерстві охорони здоров'я та Державній службі надзвичайних ситуації нагадали правила безпечного поводження з таким обладнанням та розповіли, як надати допомогу в разі отруєння.

За яких умов у повітря може виділятися чадний газ?

Шкідливий для людського організму чадний дим виділяються при роботі:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів і суден;

дров'яних, газових і вугільних печей;

портативних бензинових генераторів;

мийних машин;

камінів;

вугільних грилів;

газових водонагрівачів;

гасових обігрівачів тощо.

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Як безпечно користуватися приладами для обігріву?

Не залишайте ввімкнені прилади без нагляду.

Не використовуйте генератор чи інші бензинові двигуни поблизу вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Відстань від них до приладів, які виділяють чадний газ, має бути щонайменше шість метрів.

Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Завжди відчиняйте заслінку в пічці та каміні.

Не встановлюйте в одному приміщенні одночасно електровитяжку та газову колонку.

Регулярно провітрюйте приміщення, в якому є печі чи обігрівачі.

Користуйтеся детектором чадного газу, який визначає концентрацію небезпечної речовини в повітрі.

Які ознаки отруєння чадним газом?

У МОЗ розповіли, що такі отруєння називають гіпоксією або сильним дефіцитом кисню. Такі небезпечні стани можуть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця. Ураження чадним газом характеризується:

головним болем;

нудотою;

прискореним серцебиттям;

слабкістю та відчуттям втоми;

запамороченням;

сплутаністю свідомості.

Як допомогти людині при отруєнні чадним газом?

За ознак ураження чадним газом слід вимкнути всі прилади, крім електричних, і пустити до приміщення свіже повітря знадвору.

Потім необхідно винести потерпілого на вулицю та покласти його, поклавши під голову подушку або валик з одягу.

Людині, яка має підозри на отруєння чадним газом, слід розстебнути одяг, зокрема відкрити комір та зняти пояс, аби полегшити дихання.

Також необхідно викликати медиків за номером 103.

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