Як коти впізнають своїх власників? Вчені виявили, що не лише за голосом і виглядом

Коти можуть впізнавати своїх власників не лише за їхнім зовнішнім виглядом та голосом, а й за запахом.

При цьому для розпізнавання господаря тварини переважно використовують ліву ніздрю.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в PLOS One, пише The New York Times.

Коти вирізняються серед інших тварин своєрідною поведінкою. Здається, ці хвостаті самі знають, що їм краще робити, і рідко зважають на бажання власників.

Незалежність котів вважають одним із факторів, чому їхня поведінка вивчена гірше, порівняно з іншими свійськими тваринами.

"Насправді коти розуміють багато чого так само добре, як і собаки, але вони не показують це своєю поведінкою та є більш обережними, що ускладнює проведення експериментів", – пояснив професор зоотехніки Хідехіко Учіяма.

Попри це команді науковців вдалося залучити до свого дослідження 30 котів і встановити, як вони реагують на запахи.

У ході роботи вчені збирали запахи власників тварин, протираючи їх ватними паличками за вухами, між пальцями та під пахвами. Також участь у дослідження взяли сторонні для котів люди, які не мають домашніх тварин.

Кожному з 30 котів вчені пропонували понюхати ватні палички із запахом їхнього господаря, незнайомця та без аромату людини.

Вчені виявили, що хвостаті інакше реагують на запах своїх власників, порівняно з ароматом незнайомців. Коти витрачали більше часу на ознайомленні зі зразками невідомих їм людей. Це дозволяє припустити, що кіт впізнає господаря за запахом.

Дослідник поведінки тварин Каро Сіракус, який не брав участі в дослідженні, каже, що вченим вдалося з’ясувати "дуже важливу інформацію", хоча їхні висновки можуть здатися очевидними.

Крім того, для ознайомлення із запахом господаря тварини використовували переважно праву ніздрю, а незнайомця – ліву. Ці висновки підтверджують попередні дослідження інших тварин, зокрема собак, які більше вдихають правою ніздрею для дослідження дивних запахів.

"Ліву ніздрю використовують для знайомих запахів, а праву – нових і тривожних ароматів. Це свідчить про те, що нюх може бути пов’язаним із тим, як працює головний мозок.

Ймовірно, права півкуля переважно обробляє емоційно тривожні запахи", – пояснює Хідехіко Учіяма.

При цьому Каро Сіракус закликає бути обережними у висновках, оскільки в цьому дослідженні вчені не відстежували активність мозку тварин.

Водночас науковець вважає, що результати роботи важливі для подальшого розуміння поведінки котів, завдяки якому люди зможуть краще піклуватися про них.

Вчений також відзначив досягнення колег, яким вдалося проаналізували десятки котів.

"Я щиро хвалю групу вчених, за те, що їм вдалося залучити 30 котів. Більшість із них не хочуть мати нічого спільного з дослідженнями", – додав Каро Сіракус.

Раніше вчені з’ясували, що коти можуть сумувати за іншими домашніми улюбленцями після їхньої смерті.