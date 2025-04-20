Чи дійсно коти бояться огірків? Пояснили фахівці з поведінки тварин

Деякі вважають, що страх котів перед огірками пов'язаний із тим, що овочі нагадують змій

З роками в соцмережах не стихає популярність жартівливих відео, на яких коти лякаються огірків.

Зазвичай такі ролики починаються із кадру, на якому тварина спокійно займається своїми справа. Коли кіт обертається і бачить темно-зелений овоч, то спокійна сцена перетворюється на хаос. Тварини налякано стрибають і намагаються втекти.

Фахівці з поведінки тварин вважають, що на відео коти дійсно налякані, але не через огірки, інформує Popular Science.

Чи дійсно коти бояться огірків?

Дослідники знають небагато про поведінку котів, адже ці тварини вивчені вкрай недостатньо. Деякі вчені припускають, що огірок візуально схожий на змій, які можуть завдати шкоди котам у дикій природі.

Однак біхевіористка (спеціалістка з поведінки) котів і собак Катенна Джонс вважає інакше: у природному середовищі предки цих хижаків особливо не зважали на огірки та інші предмети подібної форми.

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У ролику на YouTube вона показала кота, який обережно нюхає огірок і вивчає стебло селери, картоплю та шоколадний батончик.

"Їм потрібно багато часу, щоб опустити голову вниз, поставити належним чином спину, аби почуватися достатньо безпечно для прийому їжі. Коли вони роблять це знову і знову, але нічого [загрозливого] не трапляється, вони вирішують, що така стратегія безпечна", – вважає Катенна Джонс.

Тобто відео починаються, коли котам дозволяють існувати в безпечному просторі, наприклад, за сніданком. За таких умов тварини вірять, що можуть спокійно попоїсти, не боячись за своє життя. Однак у якийсь момент предмет, який їм видається великим, кладуть позаду, що викликає емоційну реакцію, коли тварини обертаються.

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Джонс каже, що реакція хатніх "хижаків" нічим не відрізняється від того, що роблять люди, побачивши великого павука в душі.

"Огірок – це великий темний об'єкт, який раптово з'явився позаду них. Думаю, це просто поєднання того, що вони були здобиччю, та тим, що перебувають на межі безпеки, коли об'єкт з'являється прямо за ними", – додала фахівчиня з поведінки тварин.

Спеціаліста з біхевіоризму котів Джейн Ерліх каже, що на реакцію тварин також впливає те, що залишилося поза кадром – людина, яка записувала відео, шуміла, чи був інший рух, який налякав кота.

Про що говорить реакція котів на огірки?

Ерліх і Джонс погоджуються, що на відео, де коти смішно лякаються огірків, тварини мають ознаки сильного стресу і намагаються уникнути потенційної небезпеки. Зазвичай на роликах такого типу домашні улюбленці стрибають у повітря з вигнутою спиною, щоб виглядати більшими та загрозливішими.

"Це оборонний, а не наступальний жест. Це точно страх", – вважає Джейн Ерліх.

Якщо такі випадки є одноразовими, то, ймовірно, не нашкодять коту. Однак хронічний стрес може загострити компульсивну поведінку, агресію чотирилапих та посилити наявні проблеми зі здоров'ям, як-от чутливість шкіри та складнощі з травленням.

Катенна Джонс зауважує, що такі "розваги" власників можуть погіршити стосунки з їхніми улюбленцями.

Які є кращі способи розважитися з котом?

Фахівчині переконані, що існують набагато кращі способи розважитися з котами і посміятися з ними, а не з них.

Власникам тварин радять надавати улюбленцям певну свободу волю і обрати способи розваг. Спеціалістки кажуть, що хатнім "хижакам" варто дозволяти отримувати різні враження – це допоможе більше дізнатися про тварину.

Наприклад, один із котів Катенни Джонс полюбляє "допомагати" їй щоранку застеляти ліжко, а інший любить закручені зав'язки з-під пакування хліба.

Грайтеся з хвостатими так, як цього хоче ваш кіт, радить Джейн Ерліх. Деякі тварини можуть тяжіти до іграшок, які нагадують здобич, інші надають перевагу тим, що імітують птахів.

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Не намагайтеся налякати свого кота заради розваги, наголошує Катенна Джонс.

"Страх не смішний для того, хто його відчуває", – зауважила спеціалістка.

Раніше дослідники з'ясували, що коти виявляють ознаки горя після смерті інших домашніх улюбленців у родині.