Про що розмовляють на крижині морський леопард і тюлень-крилеїд? Унікальне відео від полярників

Українські науковці з дослідної станції "Академік Вернадський" під час роботи в океані зафіксували момент, коли морський леопард намагався видертися на крижину до тюленя-крилеїда.

Зустріч цих двох мешканців південних широт тривала близько 20 хвилин і спровокувала обговорення: чого саме хотів морський леопард.

Відео унікальної події опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

На ролику видно, як морський леопард активно намагається заскочити на крижину до тюленя-крилеїда. Останній не надто радо сприймає увагу хижака, але леопард не здається і наполегливо намагається наблизитися.

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Чому ж він так робив? Біологи мають кілька гіпотез:

полювання – морські леопарди іноді харчуються іншими тюленями, зокрема молодими крилеїдами, тож, можливо, це була спроба нападу;

– морські леопарди іноді харчуються іншими тюленями, зокрема молодими крилеїдами, тож, можливо, це була спроба нападу; боротьба за територію – леопарди відомі своєю територіальністю, а тому можуть проганяти будь-кого, хто "займає їхню крижину";

– леопарди відомі своєю територіальністю, а тому можуть проганяти будь-кого, хто "займає їхню крижину"; ігрова поведінка – інколи ці тварини проявляють цікавість і навіть грайливість, тож, ймовірно, хижак просто шукав "компанію".

Оскільки справжні мотиви морського леопарда невідомі, вчені закликали читачів придумати, про що могли говорити тюлень і леопард. Свої варіанти діалогу вони просять писати у коментарях під дописом.

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