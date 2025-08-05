Про що розмовляють на крижині морський леопард і тюлень-крилеїд? Унікальне відео від полярників
Українські науковці з дослідної станції "Академік Вернадський" під час роботи в океані зафіксували момент, коли морський леопард намагався видертися на крижину до тюленя-крилеїда.
Зустріч цих двох мешканців південних широт тривала близько 20 хвилин і спровокувала обговорення: чого саме хотів морський леопард.
Відео унікальної події опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.
На ролику видно, як морський леопард активно намагається заскочити на крижину до тюленя-крилеїда. Останній не надто радо сприймає увагу хижака, але леопард не здається і наполегливо намагається наблизитися.
Чому ж він так робив? Біологи мають кілька гіпотез:
- полювання – морські леопарди іноді харчуються іншими тюленями, зокрема молодими крилеїдами, тож, можливо, це була спроба нападу;
- боротьба за територію – леопарди відомі своєю територіальністю, а тому можуть проганяти будь-кого, хто "займає їхню крижину";
- ігрова поведінка – інколи ці тварини проявляють цікавість і навіть грайливість, тож, ймовірно, хижак просто шукав "компанію".
Оскільки справжні мотиви морського леопарда невідомі, вчені закликали читачів придумати, про що могли говорити тюлень і леопард. Свої варіанти діалогу вони просять писати у коментарях під дописом.
Раніше українські полярники зазнімкували незвичайний айсберг. Він нагадує сендвіч з білого льоду із синьою начинкою.