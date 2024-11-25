Вчені дослідили загадковий 11-кілометровий "шрам" на рівнині в Австралії: чим він виявився

На початку 2024 року вчений на супутникових знімках рівнини в Австралії знайшов 11-кілометровий "шрам" на безплідному ландшафті.

Дослідження показало, що він виник внаслідок сильного торнадо, про який ніхто не знав.

Свої висновки вчені опублікували у науковому журналі Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, пише Phys.org.

Рівнина Налларбор – це віддалена, суха, безліса ділянка землі на півдні Австралії.

На її супутникові знімки в Google Earth натрапив вчений, який займався пошуком печер та інших карстових утворень (ті, в основі яких лежить вапняк) у цій місцині.

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Саме він і знайшов "шрам", який простягається від Західної до Південної Австралії. Його довжина складає 11 кілометрів, а ширина – від 160 до 250 метрів.

Вчені побачили, що "шрам" має візерунки, утворені вихором торнадо. Вони встановили, що це був сильний шторм категорії F2 або F3 (за шкалою від F0 до F5, де F0 – найслабший торнадо), швидкість якого сягала понад 200 кілометрів на годину.

Сліди від вихору Matej Lipar, Google Earth

Науковці порівняли супутникові знімки рівнини за кілька років й дізналися, що торнадо стався між 16 і 18 листопада 2022 року. Ймовірно, він тривав від 7 до 13 хвилин. Хоча раніше відомостей про торнадо у цей час не було.

Особливості "шраму" свідчать про те, що вихор рухався за годинниковою стрілкою.

На відміну від торнадо, які вражали населені райони, цей не пошкодив будинки, але залишив свій слід, змінивши форму земної поверхні.

Раніше на рівнині Налларбор було задокументовано лише три торнадо – усі в листопаді. Така мала кількість може бути через те, що ця місцевість є віддаленою та незаселеною.

Нагадаємо, за допомогою Google Earth та дронів вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попередники мая.