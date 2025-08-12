Як правильно обрати рюкзак і приладдя для дитини? Поради від ЦГЗ

Як обрати шкільний рюкзак і приладдя для письма

Рюкзак – це річ, яку школярам доводиться носити щодня. Його треба обирати правильно, що він не спричиняв біль у спині та не впливав на поставу дитини.

Так само і з приладдям для письма – через незручні ручки чи олівці рука може перенапружуватися і псувати якість письма.

Як правильно обрати рюкзак та письмове приладдя – розповіли у Центрі громадського здоров’я.

Вибір шкільного рюкзака

Рюкзак не має бути ширшим за плечі дитини. Верхній край повинен розміщуватися на рівні плечей або трохи нижче, а нижній – не опускатися нижче талії.

Спинка рюкзака має бути середньої жорсткості з м’якими вставками для підтримки хребта та захисту спини від гострих предметів усередині.

РЕКЛАМА:

Ширина лямок повинна дорівнювати не менше ніж 4-5 сантиметрам. Вони мають містити м’які вставки та бути регульованими.

Додатковий нагрудний ремінь між лямками допоможе краще розподіляти вагу.

Декілька відділень дозволять краще розподілити речі.

Світловідбивні елементи на рюкзаку підвищують безпеку дитини на дорозі. Вони відбивають світло фар автомобілів та інших джерел світла, роблячи рюкзак помітнішим для водіїв у темряві або в умовах поганої видимості.

Як носити рюкзак без шкоди для спини?

Загальна вага рюкзака з усім його вмістом не повинна перевищувати 10-15 % маси тіла дитини. Наприклад, для дитини вагою 25 кілограмів він не має важити більше ніж 2,5-3,7 кілограма.

Носити рюкзак треба на обох плечах. Найважчі речі слід розміщати ближче до спини, щоб зменшити навантаження.

Нагадуйте дитині регулярно викладати зайве з рюкзака.

Вибір письмового приладдя

Для школярів молодших класів варто обирати тригранні олівці та ручки. Така форма дозволяє легше навчитися правильно тримати приладдя трьома пальцями.

Олівці з м’яким грифелем (2B) дозволяють писати без надмірного натиску. Це дозволить уникнути швидкої втоми й болю в м’язах руки.

Варто уникати надто тонких або слизьких ручок та олівців, оскільки вони збільшують навантаження на м’язи руки під час письма. Також краще відмовитись від приладдя у важких металевих корпусах.

Залучайте дитину до вибору рюкзака та приладдя, щоб вона сама могла перевірити, чи зручно їй.

Раніше ми розповідали, як підготувати дитину до першого класу.