Як одиноким матерям і батькам оформити виплату на дитину онлайн? Пояснення Мінсоцполітики

Як оформити виплату на дитину через "Дію"

Одинокі батьки та матері можуть оформити виплату на дитину онлайн – через "Дію".

У Міністерстві соціальної політики оприлюднили алгоритм, як це можна зробити та які документи для цього потрібні.

У відомстві зазначили, що право на таку допомогу мають:

одинокі матері, які НЕ перебувають у шлюбі;

перебувають у шлюбі; батьки та матері, які самостійно виховують дитину після смерті іншого з батьків і не перебувають у шлюбі;

усиновлювач дитини, якщо у свідоцтві про народження відсутній запис про матір чи батька або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини).

Як оформити виплати онлайн? Покрокова інструкція

Спочатку на порталі "Дія" необхідно знайти розділ "Допомога на дитину одинокій матері чи батьку";

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згодом на сторінці "Послуги" слід натиснути "Подати заяву" та пройти авторизацію. Підтвердити її можна кількома способами: за допомогою банку, через Дія.Підпис або завантажити файловий чи апаратний ключ;

далі зі списку обрати підставу для отримання допомоги;

а також вказати дані дитини, на яку оформлюється грошова виплата;

після цього зазначити інформацію про членів сім’ї;

і заповнити дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї, а також дані щодо отримання виплати в разі втрати годувальника (якщо вона була призначена).

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Окрім того, до заяви потрібно додати документи, зокрема:

якщо дитина навчається за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, то потрібно додати сканкопію з місця навчання . Виплата передбачена допоки дитина не закінчить освітній заклад, але НЕ довше, ніж до її 23 років;

сканкопія довідки , у якій йдеться про те, що дитина перебуває на утриманні в інтернаті за державний кошт, а влітку – вдома .

Опісля цього варто перевірити сформовану заяву. Якщо все добре, підписати за допомогою "Дія.Підпису" або електронним підписом і надіслати на розгляд до органу соціального захисту.

"Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі "Дія". Ви отримаєте сповіщення про це на електронну пошту", – зауважили у Мінсоцполітики.

Подати заяву можна й іншим чином – рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

Для подачі офлайн вимагають заяву про призначення соціальної допомоги (зразок – за посиланням) та декларацію про доходи та майно сім’ї (додаток 9).

"Якщо у декларації про заробітки вказано доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі чи Пенсійному фонді, то органи соціального захисту населення не зможуть отримати таку довідку через запит.

Якщо доходи неможливо підтвердити довідкою – до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру", – додали у міністерстві.

Окрім того, необхідно додати:

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий іншою державою, у якому немає записів про батька;

копію свідоцтва про народження дитини;

якщо дитина усиновлена, то потрібна копія рішення про усиновлення дитини;

копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу у разі втрати годувальника (за потреби);

довідку від закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23-річного віку);

довідку, що дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі коштом держави, є вдома під час літніх канікул (за необхідності).

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