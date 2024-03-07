Вчені дослідили вплив пандемії чуми на атмосферу Землі

Вчені виявили в антарктичному льоді зв’язок між рівнями вуглекислого газу в атмосфері у минулому та багатовіковими глобальними пандеміями.

Чума, сифіліс та інші хвороби знищували людство, а також впливали на атмосферу. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature Communications, пише Science Alert.

В льодовиках Антарктиди є "капсули часу" – бульбашки повітря, вкриті стародавнім льодом. Вони зберегли крихітні зразки газів з атмосфери, яким може бути тисячі або навіть мільйони років.

Науковці дослідили Західно-Антарктичний льодовиковий щит (WAIS) та великий крижаний купол або ж "пагорб" Law Dome. Між ними науковці виявили невідповідності у вимірюванні атмосферного вуглекислого газу (CO2).

Дослідження ядра Law Dome вказало на швидке зниження рівня CO2 протягом 90-річного періоду, що досягло найнижчої точки в 1610 році нашої ери.

Вчені припускають, що причиною цьому є пандемії, які значно скоротили чисельність населення. Громади зменшилися та, ймовірно, покинули раніше заселені території. Науковці припускають, що рослинність відновилась й поглинула вуглекислий газ.

Водночас дослідження ядра Західно-Антарктичного льодовикового щита не показало такого ж значного падіння рівня CO2 – воно відбувалось поступово до XVII століття.

Читайте також : Потепління на кожен додатковий градус зменшує водні ресурси Землі: до чого це може призвести

Щоб з'ясувати, чому існує розбіжність рівня вуглекислого газу у двох льодовиках Антарктиди, вчені підняли з глибини близько 100 метрів шматок льоду з “капсулами часу”в період з 1454 по 1688 рік нашої ери.

"Аналіз підтверджує більш поступове зниження CO2 на 0,5 часток на мільйон за десятиліття з 1516 по 1670 рік нашої ери.

Це підтверджує змодельовані сценарії широкомасштабної реорганізації землекористування в Америці після контакту Нового і Старого Світу", – зауважують дослідники.

Вони додали, що приблизно 2,6 гігатонни CO2 поглиналися людиною за десятиліття, адже тоді чисельність населення скоротилася, а ліси знову виросли.

Потім команда змоделювала потоки вуглецю в атмосфері на основі кожного з кернів льоду, ґрунтуючись на приблизних оцінках чисельності населення.

Вони дійшли висновку, що зниження CO2 у 1610 році в Law Dome є "неймовірно великим" і "несумісним навіть з найбільш екстремальними сценаріями зміни землекористування". Однак науковці не відкидають, що була й інша подія, яка могла вплинути на зв'язок між кліматом та рівнем CO2.