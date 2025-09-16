В яких випадках треба переоформити грант на навчання? У МОН розповіли деталі процедури

Як переоформити грант на навчання – МОН

Державний грант на навчання – фінансова допомога для студентів-контрактників, яка частково покриває його річну вартість.

Цей інструмент "іде слідом за студентом" та не підлягає поверненню.

В яких випадках його треба переоформити та як це зробити – розповіли у Міністерстві освіти і науки.

Переоформлення гранту відбувається у разі зміни освітньої програми, закладу освіти, прізвища, реорганізації вишу тощо.

Процедура відбувається так:

МОН формує новий сертифікат з оновленими реквізитами, які змінилися (розмір гранту, назва освітньої програми тощо);

здобувач освіти отримує повідомлення в "Дії" (сертифікат), яке він має підтвердити;

у разі підтвердження МОН затверджує оновлений грант своїм наказом;

якщо студент не підтверджує сертифікат, надання гранту припиняється наказом МОН.

Також грант можна припинити (у разі переведення студента на місця державного замовлення, заочну форму навчання, відмови від гранту або припинення навчання) та поновити (у разі поновлення на навчанні після академічної відпустки).

Припинення не позбавляє права на поновлення. Наприклад, якщо людина продовжує навчання і за результатами вступу 2024 року мала право на грант, його поновлять в разі звернення.

Поновлення також можливе після усунення причин припинення, як-от завершення академічної відпустки чи поновлення на навчанні.

Найближчим часом сповіщення у "Дії" почнуть надходити грантоотримувачам набору 2025 року. Те саме стосується і тих, хто претендував і отримував грант торік.

З огляду на це, студентам варто:

відстежувати сповіщення в "Дії" та вчасно підтвердити грант;

у разі зміни спеціальності чи освітньої програми або переходу до іншого вишу – повідомити про це заклад та ініціювати переоформлення гранту;

якщо грант припинили через непідтвердження – подати звернення на поновлення після відновлення статусу здобувача освіти.

Нагадаємо, цьогоріч близько 30 тисяч вступників-контрактників отримають державний грант на навчання.