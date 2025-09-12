Відновлення хірургічного корпусу "Охматдиту": в лікарні затвердили проєкт реконструкції

У відновленому хірургічному корпусі "Охматдиту" буде близько 13 відділень та 293 ліжкомісця.

Це передбачає проєкт комплексної реконструкції відбудови, який погодили на нараді 11 вересня, повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з проєктом, у відновленому корпусі буде операційний блок з восьми операційних на верхньому рівні, відділення інтенсивної терапії, опіковий центр, хірургічні та діагностичні підрозділи.

"Значною перевагою є можливість розміщення в корпусі відділення променевої терапії та діагностики. Приміщення корпусу дозволять також розмістити поліклінічні відділення лікарні – близько 50 кабінетів, які наразі працюють на іншій локації лікарні в середмісті", – зазначають у МОЗ.

Проєкт також включає облаштування повноцінного укриття площею понад 1300 метрів квадратних з можливістю проведення там хірургічних операцій і розміщення лежачих пацієнтів.

Такий вигляд може бути реконструйований корпус Віктор Ляшко

Наразі робота над проєктом триває. Команда проєктувальників опрацьовує обраний варіант реконструкції. Надалі спеціалісти підготують техніко-економічне обґрунтування для обраного варіанту з подальшою експертизою.

Хірургічний корпус "Охматдиту" був пошкоджений внаслідок російської атаки улітку 2024 року. Наразі він перебуває у аварійному стані, тож його планують демонтувати.

Раніше ми розповідали, як просуваються ремонтні роботи у ще одному пошкодженому корпусі "Охматдиту" – лікувально-діагностичному.