Відновлення "Охматдиту": в сучасному корпусі завершили частину внутрішніх робіт
У лікувально-діагностичному корпусі лікарні "Охматдит", пошкодженому внаслідок російської атаки 8 липня 2024 року, вже завершили частину внутрішніх робіт.
Триває також ремонт фасаду, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Внутрішні ремонтні роботи тривають одразу на п’яти поверхах корпусу. Зокрема, до запуску готують відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує чистих приміщень.
У блоці В частково замінили гіпсокартон, підвісні стелі, HPL-панелі (ламіновані декоративні панелі) та вікна. Також провели герметизацію стиків стін у чистих приміщеннях (зонах із підвищеними вимогами до стерильності) загальною площею понад 2 300 м².
Крім того, оновили частину вікон і дверей, замінили лінолеум на окремих ділянках, а також частково провели малярні роботи.
Наразі триває також оновлення фасаду – зняли понад 2 200 м² площі пошкодженого фасаду в блоках Д, В і Б, а також встановили кронштейни для кріплення нового фасаду на понад 1 200 м².
Додатково виконують роботи з утеплення: підсистему для фасаду та утеплювач вже доставили на об'єкт.
Завершується виготовлення нових вікон – їх почнуть встановлювати в окремих блоках вже з наступного тижня.
Також проводиться оновлення інженерних мереж. Зокрема, завершили монтаж 159 світильників на чотирьох поверхах блоку В.
Провели й обстеження системи вентиляції та перевірку протипожежних і слабострумових систем. Частину приміщень цього блоку вже передали в експлуатацію.
Нагадаємо, 9 червня розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". Підрядником стала компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка вже працювала над цим об’єктом у 2020 році.
У липні голова комісії з реорганізації "Охматдиту" Олександр Урін повідомив, що відбудова корпусу має завершитися до кінця 2025 року.