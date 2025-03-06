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У Києві заяву на вступ до першого класу можна буде подати онлайн

Анна Коваленко — 6 березня, 15:00
У Києві заяву на вступ до першого класу можна буде подати онлайн
Прийом заяв на вступ до першого класу в Києві розпочнеться 1 квітня
Фото: luckybusiness/Getty Images

У Києві батьки майбутніх першокласників зможуть подати заяви на вступ дітей до школи онлайн.

Зробити це можна у розділі "Запит дитини до школи" на "Порталі послуг" , розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для подачі заяви на вступ до першого класу потрібно:

  • авторизуватися на порталі;
  • внести інформацію про дитину;
  • вказати адресу проживання майбутнього першокласника;
  • обрати бажаний заклад освіти;
  • за наявності вказати право на першочергове зарахування та зазначити особливі освітні потреби дитини.

Якщо майбутній першокласник має особливі освітні потреби і має навчатися в інклюзивному класі, до заяви про зарахування слід додати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку або витяг із протоколу засідання психолого-педагогічної консультації.

Основною умовою для зарахування дитини в перший клас є проживання дитини в тому мікрорайоні, де розташований заклад освіти, наголосили в КМДА.

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Місце проживання дитини можна підтвердити:

  • паспортом громадянина України одного з батьків;
  • тимчасовим посвідченням громадянина України;
  • посвідкою на постійне проживання;
  • посвідченням біженця;
  • посвідченням особи, яка потребує постійного захисту;
  • посвідченням особи, якій надано тимчасовий захист;
  • довідкою про звернення за захистом в Україні;
  • довідкою про реєстрацію місце проживання дитини чи одного з її батьків;
  • довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • документом, що засвідчує право власності на житло;
  • рішенням суду про право на вселення до житлового приміщення, визнання права користування житлом або права власності;
  • нотаріально засвідченим документом про право користування житлом;
  • довідкою про проходження служби у військовій частині;
  • актом обстеження умов проживання.
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Відповідь на заяву про вступ дитини в школу має прийти на електронну пошту одного з батьків та в їхній особистий кабінет на порталі.

У КМДА додали, що додаткових умов для першочергового зарахування не існує.

"Благодійні внесли, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, жодним чином не впливають на вступ. Будь-які пропозиції "оплатити місце" – це компоненти корупції", – застерегли батьків у столичній мерії.

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Цьогоріч заяви на вступ до першого класу від одного з батьків прийматимуть з 1 квітня до 31 травня. Пізніше в строки, встановлені школою, слід надати оригінали документів дитини – медичну довідку та свідоцтво про народження.

Валентин Модриївський зауважив, що цього року у закладах освіти Києва в очному форматі навчаються майже 226,3 тисячі школярів, зокрема близько 21 тисяча першокласників.

При цьому, у 2023-2024 навчальному році до перших класів навчальних закладів столиці зарахували 23,9 тисячі дітей. Очікується, що наступного року школи поповняться близько 21 тисячею нових учнів.

Раніше ми розповідали, як влаштувати в садок дитину з особливими освітніми потребами.

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