Як виправили помилки при реєстрації на НМТ і податися на додаткову сесію: інструкція

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можна лише у виключних випадках

Попри завершення основного періоду реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ), майбутні вступники досі можуть подати заяву на участь у додатковій сесії або усунути причини відмови в тестуванні.

Зробити це можна в період від 9 по 14 травня, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як виправили помилки і повторно податися на НМТ?

Якщо майбутнім абітурієнтам відмовили в реєстрації на основну сесію, причини цього рішення можна знайти в персональному кабінеті. Заяву могли відхилити, якщо учасник надав:

неправдиву інформацію;

копії не всіх потрібних документів;

копії документів, які не відповідають вимогам.

У такому випадку майбутньому вступнику варто виправити помилки в раніше створеному персональному кабінеті. Для цього слід завантажити документи, які стали підставою відмови, або змінити інформацію.

Після врахування зауважень, дані потрібно надіслати на обробку. Якщо організатори підтвердять усунення помилок, то учасника зареєструють на додаткову сесію тестування.

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"Наголошуємо: лише вчасне доопрацювання та повторне подання документів дасть змогу успішно зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ", – зауважили в УЦОЯО.

Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ?

Подати заяву на участь у тестуванні на додаткову сесію можуть виключно ті, хто не зміг зареєструватися в основний період через:

перебування в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах на підставі рішення суду;

відмову в реєстрації в основний період.

Для реєстрації потрібно:

1. Створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу. Інформацію про себе можна внести вручну або скористатися застосунком "Дія".

2. Зазначити реєстраційні дані, обрати предмети для НМТ та населений пункт, де плануєте перебувати в період проведення тесту, а також мову складання іспиту. Крім того, необхідно завантажити сканкопії та/або фотокопії документів.

Обов’язково на сайті потрібно додати сканкопію чи фотокопію заяви на складання НМТ у додатковий період та документів, що підтверджують поважні причини нереєстрації раніше.

3. Надіслати дані до регіонального центру оцінювання, перевіривши всі заповнені поля та завантажені документи.

Організатори НМТ рекомендують періодично перевіряти інформацію в персональному кабінеті, аби в разі потреби оперативно виправити недоліки.

Усунути помилки й повторно надіслати документи можна до 19 травня.

Раніше директорка УЦОЯО дала поради, як підвищити шанси скласти НМТ на найвищий бал.