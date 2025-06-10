У Києві почали відновлювати сучасний лікувальний корпус "Охматдиту", пошкоджений РФ
У столичній дитячій лікарні "Охматдит" розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який постраждав під час російського обстрілу 8 липня 2024 року.
Підрядником стала компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка вже працювала над цим об’єктом у 2020 році.
Її пропозиція – майже 293 млн грн, тоді як очікувана вартість закупівлі сягала понад 367 млн грн, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Водночас "Слідство. Інфо" дізнавалося, що ця компанія фігурує у 4 кримінальних справах про розкрадання державних коштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей.
За даними МОЗ, на об’єкті тривають додаткові обстеження і заміри.
Ремонт охопить:
- конструкції будівлі, фасад, вікна, покрівлю;
- інженерні мережі: опалення, вентиляцію, водопостачання, електрику;
- системи медичних газів, пожежну сигналізацію, відеозв’язок, освітлення;
- благоустрій території.
Приміщення зберігають своє функціональне призначення. Медична допомога надається безперервно – будівля залишається функціональною.
У МОЗ нагадують: сучасна будівля – ключова в структурі лікарні. Після ракетного удару в липні 2024 року саме сюди перевели більшість відділень із пошкоджених корпусів.
Торік тут провели протиаварійні заходи: закрили вікна й двері, змонтували тимчасові конструкції, замінили частину мереж і радіаторів.
Відновлення координується Радою з відновлення за участі представників лікарні, МОЗ та благодійників. Проєкт реалізують за підтримки благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", який акумулював пожертви українців у 2024 році.
За ці кошти також оплатять технічний і авторський нагляд, які здійснюють компанії "Академ Буд" і "Аркон".
Над відновленням корпусу працює міжнародна інжинірингова компанія Eptisa Servicios de Ingeniería, що відповідає за супровід проєкту згідно з міжнародними стандартами.
Паралельно триває підготовка до відновлення інших об’єктів:
- трансформаторної підстанції (обладнання вже на території лікарні);
- хірургічного корпусу (проєкт фінансує Світовий банк);
- токсикологічного корпусу №3 (пам’ятка архітектури, консервацію якої фінансує UNITED24);
- адміністративного корпусу №9 (тендер на консервацію заплановано на червень).
Нагадаємо, раніше розслідувачі "Наших грошей" звинуватили "Охматдит" у корупції, коли лікарня визначила переможця тендеру на проєктування ремонту одного з корпусів.
Детальніше про перипетії довкола відновлення найбільшої дитячої лікарні в Україні після російського теракту 2024 року читайте у тексті "Терміни – невідомі: як просувається відновлення "Охматдиту" і чому процес настільки тривалий".