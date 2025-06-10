У Києві почали відновлювати сучасний лікувальний корпус "Охматдиту", пошкоджений РФ

У столичній дитячій лікарні "Охматдит" розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який постраждав під час російського обстрілу 8 липня 2024 року.

Підрядником стала компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка вже працювала над цим об’єктом у 2020 році.

Її пропозиція – майже 293 млн грн, тоді як очікувана вартість закупівлі сягала понад 367 млн грн, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Водночас "Слідство. Інфо" дізнавалося, що ця компанія фігурує у 4 кримінальних справах про розкрадання державних коштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей.

За даними МОЗ, на об’єкті тривають додаткові обстеження і заміри.

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Ремонт охопить:

конструкції будівлі, фасад, вікна, покрівлю;

інженерні мережі: опалення, вентиляцію, водопостачання, електрику;

системи медичних газів, пожежну сигналізацію, відеозв’язок, освітлення;

благоустрій території.

Приміщення зберігають своє функціональне призначення. Медична допомога надається безперервно – будівля залишається функціональною.

У МОЗ нагадують: сучасна будівля – ключова в структурі лікарні. Після ракетного удару в липні 2024 року саме сюди перевели більшість відділень із пошкоджених корпусів.

Торік тут провели протиаварійні заходи: закрили вікна й двері, змонтували тимчасові конструкції, замінили частину мереж і радіаторів.

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Відновлення координується Радою з відновлення за участі представників лікарні, МОЗ та благодійників. Проєкт реалізують за підтримки благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", який акумулював пожертви українців у 2024 році.

За ці кошти також оплатять технічний і авторський нагляд, які здійснюють компанії "Академ Буд" і "Аркон".

Над відновленням корпусу працює міжнародна інжинірингова компанія Eptisa Servicios de Ingeniería, що відповідає за супровід проєкту згідно з міжнародними стандартами.

Паралельно триває підготовка до відновлення інших об’єктів:

трансформаторної підстанції (обладнання вже на території лікарні);

хірургічного корпусу (проєкт фінансує Світовий банк);

токсикологічного корпусу №3 (пам’ятка архітектури, консервацію якої фінансує UNITED24);

адміністративного корпусу №9 (тендер на консервацію заплановано на червень).

Нагадаємо, раніше розслідувачі "Наших грошей" звинуватили "Охматдит" у корупції, коли лікарня визначила переможця тендеру на проєктування ремонту одного з корпусів.