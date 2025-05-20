Чи можуть родичі загиблих та зниклих безвісти військових виїхати за кордон під час війни?

Лише деякі категорії військовозобов'язаних можуть виїхати за кордон під час війни

Чоловіки віком від 18 до 60 років обмежені у виїзді за кордон під час воєнного стану. Утім, для деяких категорій військовозобов'язаних зробили виняток. Зокрема виїхати з України можуть родичі загиблих або зниклих безвісти військових.

Хто з родичів має змогу отримати дозвіл на виїзд, і які документи треба зібрати "УП. Життя" допоміг розібратися адвокат Андрій Новак.

Хто з родичів загиблих або зниклих безвісти може перетнути кордон?

Виїхати за кордон під час воєнного стану мають право близькі родичі:

військових, які загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО). Зокрема, військовослужбовців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях, тих, які займалися забезпеченням проведення АТО і тих, які перебували в районах антитерористичної операції на момент її проведення;

військових, які загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії Росії у Донецьких та Луганських областях та захисту України під час воєнного стану (повномасштабного вторгнення);

учасників Революції Гідності, яким посмертно присвоїли звання Герой України.

Право на виїзд з України мають їхні дружина, чоловік, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра.

Як родичі загиблих або зниклих безвісти військових можуть виїхати за кордон, і які документи потрібні?

Є два варіанти, щоб отримати дозвіл на перетин кордону. Перший – за відстрочкою від мобілізації. Її можна довести, показавши актуальний військово-обліковий документ з оновленими даними або довідку від ТЦК про надання відстрочки.

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Військово-обліковий документ може бути як паперовим (зі штрихкодом), так і електронним (сформованим через Резерв+). Військовий квиток або приписне посвідчення обов'язково повинні мати з собою всі чоловіки з 18 до 60 років, які перетинають кордон.

Інший варіант, який може довести право члена родини на виїзд, – документи, що підтверджуватимуть обставини загибелі військового та родинні зв’язки з ним.

Такими документами можуть бути:

засвідчені копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти), висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;

засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;

рішення суду про оголошення людини померлою;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

посвідчення, що підтверджує присвоєння звання Героя України за участь у Революції Гідності;

витягу з указу Президента України про присвоєння звання Герой України.

Адвокат Андрій Новак зазначає, що збирати документи для виїзду доведеться в будь-якому випадку, адже вони потрібні й для оформлення відстрочки.

"Щоб отримати відстрочку з цієї підстави, все одно потрібно підготувати документи, які підтверджують смерть або зникнення безвісти військового та родинні зв'язки з ним. Тому, мабуть, 90% людей будуть виїжджати за відстрочкою. Головне – довести, що вона у вас є. Оформлення відстрочки регулює постанова №560 Кабінету міністрів", – каже адвокат.

Зауважимо, що перед виїздом варто впевнитися, що на момент перетину кордону відтермінування залишатиметься дійсним.