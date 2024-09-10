Хвостаті детектори: як собаки допомагають розміновувати Донеччину

Службові собаки не можуть ефективно виконувати задачі в спеку

На Донеччині службові собаки Кая, Сісі та Блерт професійно допомагають працівникам ДСНС у розмінуванні. В окремих випадках хвостаті детектори працюють ефективніше, ніж металошукачі.

Про роль собак-детекторів у гуманітарному розмінуванні розповіли в Державній службі надзвичайних ситуацій України.

За словами працівників ДСНС, службові собаки Кай, Сісі та Блерт працюють у команді зі своїми провідниками та піротехніками на Донеччині. Спеціальні навички тварин допомагають їм виявляти декілька видів вибухонебезпечних речовин.

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Хвостаті "працівники" перевіряють на наявність небезпечних предметів узбіччя доріг, ворожу техніку, які покинули окупанти, а також працюють на територіях зруйнованих споруд.

"Вони працюють там, де не можуть звичайні сапери з металошукачами", – пояснив супер-кінолог Роман Перепльтчиков.

Одним із завдань службових собак Кая, Сісі та Блерта є проведення контрольної "зачистки" ділянок, на яких раніше працювали сапери.

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Як розповідають у ДСНС, "бездоганний нюх" тварин дозволяє їм виявляти менші або приховані міни часом більш ефективно, ніж це здатні зробити фахівці за допомогою спеціальних приладів.

"Завдяки бездоганному нюху вони здатні знаходити вибухонебезпечні предмети там, де "губиться" металошукач піротехніка", – зауважили у службі.

Водночас участь тварин в розмінуванні обмежена, оскільки вони не можуть продуктивно працювати за температури вище 30-35°C.

Собак-детекторів ДСНС отримали завдяки Фонду The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

Раніше ми розповідали про собаку-сапера Арні, який за два роки виявив понад 40 боєприпасів, зокрема кілька протитанкових мін.

"Арні залишається вірним і скромним героєм, невпинно рятуючи життя", – зазначали в ДСНС.