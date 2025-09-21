Подібно до того, як вчаться діти: вчені з’ясували, як собаки запам’ятовують і розрізняють іграшки

Науковці давно знають, що собаки доволі розумні. Ці домашні улюбленці можуть уявляти предмети, як і люди, а також спілкуватися за допомогою кнопок і розуміти складні слова.

Тепер вчені виявили: за назвами тварини запам’ятовують, як працюють іграшки, та надалі класифікують предмети за їхніми функціями.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, інформує Popular Science.

Науковці зібрали групу собак, обдарованих умінням вивчати слова (Gifted Word Learner – GWL) – тварин, які демонструють виняткову здатність асоціювати слова з об’єктами.

Експерименти показали, що такі домашні улюбленці можуть розрізняти іграшки, які використовують для тягання та команди "апорт", навіть якщо предмети не виглядають схожими на відомі їм.

Спершу власники собак грали з тваринами відповідними іграшками, говорячи при цьому "тягни" чи "неси". Пізніше домашнім улюбленцям запропонували знайти серед інших речей ті, які за функціоналом відповідають раніше почутим командам.

"Ми виявили, що ці собаки можуть поширювати словесні значення на предмети, які мають однакову функцію або схоже використання", – пояснила співавторка дослідження Клаудія Фуґацца.

За її словами, процес нагадує те, як люди можуть використовувати камінь і молоток для однієї і тієї ж функції, попри те, що вони мають різні назви. Ця здатність собак навчатися нагадує те, як немовлята асоціюють посуд із їжею.

Науковці кажуть, що навичка собак пов’язувати слова з функцією предметів підтверджує тезу – тварини можуть формувати уявне зображення об’єктів на основі пережитого досвіду.

Однак потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти повний обсяг і гнучкість здібностей собак, зокрема в дослідженні не лише тварин групи GWL

