В австралійському зоопарку цуценя та осиротіле дитинча гепарда стали майже "братом і сестрою"

В одному з австралійських зоопарків цуценя залучили як компаньйона для маленької гепардихи, яка втратила братів, сестер і матір.

З того часу між тваринами сформувався тісний зв’язок – у зоопарку кажуть, що вони стали "справжніми друзями", пише NewScientist.

Незвичну пару склали гепарденя Розі та цуценя Зіґґі – гібрид лабрадора, келпі та колі.

Розі народилася наприкінці лютого в зоопарку Western Plains у місті Даббо шляхом екстреного кесаревого розтину, бо її мама Сірі почала народжувати раніше строку.

Сірі не мала молока, і через критичний стан Розі в перші тижні життя їх довелося розлучити. Двоє братів і сестер Розі народилися мертвими.

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Єдине вціліле дитинча гепарда мали ізолювати на щонайменше 18 місяців, але тоді вона б не змогла долучитися до програми розмноження в зоопарку.

Працівники вирішили: щоб Розі могла нормально розвиватися й соціалізуватися, їй треба зведений "брат" або "сестра".

Мама Розі раніше вже мала собаку-компаньйона, а в США цуценят успішно поєднували з гепардами, пояснює Джордан Мішелмор, доглядач гепардів у зоопарку в Даббо.

За його словами, кошеня не підійшло б Розі: маленькій хижачці потрібен компаньйон, який буде достатньо витривалим, щоб гратися з нею хоча б рік.

"Собаки витриваліші, енергійніші й мають розмір, який більше відповідає гепарду, коли той росте", – розповідає Джордан.

Цуценя Зіґґі та гепардиха Розі стали "зведеними братом і сестрою" NewScientist

Коли Зіґґі та Розі було по два місяці, їх обережно познайомили. Цуценя зоопарку подарувала місцева родина.

Спочатку "зведеного брата" тримали на повідку, але вже за два тижні тварини почали вільно гратися і навіть спати разом.

"Вони ідеально підходять одне одному за рівнем енергії, стилем гри й розміром. Неуважність, безтурботність і розслабленість цуценяти добре відповідають характеру Розі в цьому віці", – пояснює доглядач.

Коли маленькій гепардиці буде рік-півтора, вона стане більш самостійною й шукатиме простір для себе. Тоді Зіґґі віддадуть в нову родину.

"Ми будемо орієнтуватися на їхню поведінку. Коли вона почне уникати його, ми поступово віддалятимемо Зіґґі", – додає чоловік.

Або ж зоопарк назавжди прихистить Зіґґі, щоб вони з Розі могли контактувати. У деяких американських зоопарках гепарди зберігають близькість зі своїми "зведеними" братами й сестрами навіть у дорослому віці.

Працівники зоопарку описують Зіґґі як "надокучливого старшого брата", але Розі все одно рада його бачити, коли він повертається до двору з прогулянок.

"Я також сподіваюся, що Зіґґі виросте здоровим і розвиненим собакою. У нього точно найнестандартніше виховання, яке тільки може мати цуценя", – додає наглядач.

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