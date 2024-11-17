Археологи знайшли два таємничих кам'яних кола у Британії, що нагадують Стоунгендж

Група волонтерів та археолог біля нещодавно відкритого кам’яного кола Метерала на Дартмурі

У національному парку Дартмур у Великій Британії археологи виявили два неолітичних кам’яних кола, що схожі на Стоунгендж.

Ця знахідка підтверджує теорію про "священну арку", побудовану в серці дикої височини в графстві Девон, пише The Guardian.

Одне з кіл має схожі риси зі Стоунгенджем, а друге розташоване дещо поза межами дуги й могло слугувати воротами для паломників.

Відкриття цих двох кіл є результатом тривалої роботи археолога Алана Ендакотта. Він виявив найвище кам’яне коло в південній Англії у 2007 році, яке вперше підтвердило теорію "священної арки".

Та знахідка підштовхнула Алана Ендакотта до нових пошуків.

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Археолог назвав одне зі скупчень каміння Метеральським колом – на честь пагорба, під яким те стоїть. Воно складається з 20 каменів, переважно впалих, а коло має розміри приблизно 40 на 33 метри.

Місце кам'яного кола Метерала Alan Endacott

Друге півколо знайшли трохи далі. Археолог Алан Ендакотт каже, що на цьому місці, можливо, був монумент хенге, схожий на "ранню фазу Стоунгенджа", кільця Бродгара на Оркнейських островах та Смугасті камені на Бодмін-Мор.

У період, коли, ймовірно, будували ці кам'яні кола, люди переміщувалися на великі відстані. Тому, ймовірно, цей об'єкт створили після відвідин одного з цих місць.

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Ендакотт вважає, що священна арка мала охопити височину в центрі болота.

"Тоді Дартмур був би зовсім іншим – було б набагато більше лісів. Тож, можливо, вони були маркерами в ландшафті, щоб впізнавати височину, й хотіли з якоїсь причини огородити її", – припускає археолог.

Друге нещодавно відкрите коло розташоване трохи на північ від "священної арки" на локації під назвою "Стіна Ірландця".

"Ці розкопки перевершили мої очікування та виявили нові докази, які допоможуть нам зрозуміти природу цих кіл, але неминуче вони також поставили більше питань щодо того, чому вони були побудовані", – зауважив Алан Ендакотт.