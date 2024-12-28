Полярники показали, як зграя косаток безуспішно полювала на тюленя

Українські полярники з наукової станції "Академік Вернадський" опублікували відео, на якому тюлень-крилеїд сховався від зграї косаток, що полювала на нього. Місцем схованки стала тріщина айсберга.

Загалом косаток було п'ять: троє дорослих і двоє малих. Вони хотіли вполювати тюленя, але не змогли його дістати, розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Ми саме були неподалік континенту, коли побачили великий прямий спинний плавець. Під'їхали човном ближче й почули звук спілкування косаток. Їхня зграя активно плавала навколо айсберга.

Спершу ми не зрозуміли чому, а потім підняли дрон й побачили, що всередині льодовика лежить тюлень", – розказав драйвер човна, системний адміністратор 29-ї Української антарктичної експедиції Олександр Мацібура.

За спостереженнями науковців, косатки кілька разів відпливали від айсберга та вичікували свою потенційну здобич. Але щойно крилеїд виповзав з тріщини, то швидко зграя з'являлася знову, а тюлень повертався до своєї схованки. Такі "маневри" тривали близько години.

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"Зрештою косатки залишили спроби дістати здобич та попливли геть. Для крилеїда історія завершилася "хеппі ендом". Йому справді пощастило, адже минулі експедиції бачили, що косаткам треба лише кілька хвилин, щоб вполювати дорослого тюленя", – зазначили у НАНЦ.

Українські науковці в Антарктиці вже кілька років комплексно вивчають китоподібних, зокрема косаток. Минулого року біологи у межах українських антарктичних досліджень вперше відібрали зразки шкіри та жиру від трьох різних особин. Їх використовують для вивчення структури популяцій та демографії антарктичних косаток.

Крім того, вчені проводять акустичні дослідження косаток у різних куточках Антарктичного півострова. Вони вже зібрали значний обсяг інформації про сезонні міграції косаток та різноманітні аспекти їхнього життя в дикій природі. Оскільки косатки є хижаками найвищого рівня, вони відіграють ключову роль в антарктичних екосистемах і слугують індикатором їхнього стану.

Загалом в районі "Вернадського" трапляються три з п'яти екотипів косаток, що мешкають у Південному океані:

типу A, що зазвичай живляться іншими китоподібними, зокрема антарктичними смугачами;

типу B1, що харчуються переважно ластоногими;

типу B2, що живляться пінгвінами.

"Кожна родина косаток має тісні соціальні зв'язки, а також власні мисливські традиції, які передаються з покоління в покоління", – додали у НАНЦ.

Нагадаємо, раніше українські полярники показували, що роблять новонароджені пінгвінята біля "Вернадського".