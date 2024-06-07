"Тримав відірвану ногу, аби не стекти кровʼю": історія порятунку 11-річного хлопчика з Харківщини

Київські медики розповіли про лікування 11-річного Сашка з Харківщини, який втратив ногу внаслідок російського обстрілу.

Сашко перебував на лікуванні у Києві понад 3 місяці, розповіли в "Охматдиті".

"За цей час у лікарні він встиг перенести декілька операцій, завести нових друзів, відсвяткувати своє 11-річчя, змінити зачіску та звикнути до нового життя – з ампутацією ніжки", – кажуть медики.

Сашка поранило у рідному селі Малий Бурлук. На жаль, сестра хлопчика не вижила

У січні 2024 року Сашко разом з двоюрідною сестрою Аліною йшли до продуктового магазину в рідному селі Малий Бурлук, що на Харківщині. Саме в той момент російські війська розпочали обстріл. Поряд з дітьми впав ворожий снаряд.

Сашко та Аліна отримали важкі травми. Лікарі розповіли, що хлопчик тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла, аби не стекти кровʼю.

Сашко переніс багато операцій у Харкові, а потім хлопчика перевели до столиці

Невдовзі до місця обстрілу прибули українські військові, які надали дітям першу допомогу, наклали турнікет на ногу та на авто помчали назустріч швидкій, аби не гаяти час. Хлопчик втратив ногу, а його сестра, на жаль, померла через 10 днів перебування в реанімації.

Сашко переніс багато операцій у Харкові, а потім хлопчика перевели до столичного "Охматдиту", де він лікувався у відділенні ортопедії та травматології. Тут Сашко переніс хірургічні втручання, проходив відновлення, відвідував заняття з фізичним терапевтом і психологом.

У лікарні Сашко відсвяткував 11-річчя

"За час перебування в нашій лікарні хлопчик адаптувався до нового життя, подружився з іншими дітками, познайомився з відомими людьми, побував у салоні краси та відвідав безліч активностей. Сашко став прикладом незламності, оптимізму та мужності.

Команда "Охматдиту" щаслива познайомитися з такою світлою та щирою дитиною, яка попри все пережите надихає та дарує радість іншим. Пишаємося Сашком!" – кажуть лікарі.

Зараз хлопчик перебуває у Львові, де йому встановили протез

Зараз хлопчик перебуває у Львові, де йому встановили протез, але мріє повернутися додому.

Нагадаємо, раніше у столиці врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів, а у Львові протезували 9-річного хлопчика, який втратив ногу через рак.