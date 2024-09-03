Загроза для Покровська витісняє інтерес до Курської операції: які настрої в українських соцмережах
Українське інформаційне поле з 24 по 30 серпня було насичене подіями, що викликали у суспільства різні емоції. Українські користувачі соцмереж активно обговорювали ситуацію на фронті, політичні рішення та інші важливі теми.
З даними громадської організації CAT-UA, українці поступово втратили інтерес до Курської операції, натомість серед них зросла тривога щодо загрози на Покровському напрямку.
Сплеск радості у День Незалежності протримався недовго
Попри День Незалежності, індекс настроїв соцмереж за тиждень впав на 13 пунктів.
Зазначається, що в день свята фіксувалася велика хвиля гордості і радості.
"Обговорювався історичний контекст свята, багато звучало надії у привітаннях. Загалом помітно, що до радості українці готові, немає такого настрою, який ми бачили ще в липні – коли була схильність обговорювати перш за все погані новини і не радіти нічому", – зазначають аналітики.
За їхніми словами, святкове тло допомогли створити два інфоприводи, на яких сфокусувалася команда президента у День Незалежності, – обмін полоненими та розмови про "Паляницю".
Післясвятковий спад: тривога і критика влади захопили інфопростір
Після Дня незалежнності інформаційні кризи почали накладатися одна на одну. Тривога через ситуацію на Покровському напрямку зростала, і під кінець тижня вона стала особливо сильною.
Реакція на емоційну комунікацію президента щодо заступника керівника ОП Олега Татарова зіпсувала загальний оптимізм, який підтримували заяви про перебіг війни та розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Аналітики підкреслюють, що на президента Зеленського, зокрема, обрушилися звинувачення у застосуванні "темників", де він вказує журналістам, які теми не варто висвітлювати.
Основні інформаційні акценти тижня
Аналітики зазначають, що інфокриза навколо втрати F-16 посилилася через закиди з боку нардепки Марʼяної Безуглої, яка звинуватила владу у кадрових рішеннях.
Серед найбільших інформаційних акцентів тижня опинилася ракетна атака 26 серпня, яка тимчасово витіснила інші військові теми в соцмережах, та погрози з боку Білорусі – вони викликали в українців більше гніву, ніж тривоги.
Емоційно спрацювала комунікація Повітряних сил у пам'ять про загиблого пілота "Джуса", яка викликала сум і гордість за його подвиг.
Емоційна гама українських соцмереж за тиждень
Емоції українців минулого тижня були різноманітними.
Гнів, спричинений ракетними атаками, висловлюваннями Лукашенка та критикою влади, охоплював 24% дописів.
Тривога, що була присутня у 21% дописів, посилилася через очікування російської атаки на День Незалежності та загрозу на Покровському напрямку.
Радість, яка охопила 18% дописів користувачів українських соцмереж, була пов'язана з ударами по тилових об’єктах ворога та святковими привітаннями.
Сум, що охопив 14% обговорень у соцмережах, був викликаний цивільними жертвами та військовими некрологами.
Гордість за подвиги українців охопила 9% інфополя, надія на світову підтримку та можливість ударів по Росії – 6%, вдячність – 3%, сміх – 2%, а втома, яка зросла під час атаки по українських містах, склала 1%.
Як проводили дослідження
Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 24-30 серпня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube,TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).
Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості.
Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.
Нагадаємо, що напередодні серед українців три тижні поспіль панував оптимістичний настрій у соцмережах завдяки успіхам ЗСУ на фронті та іншим позитивним новинам.