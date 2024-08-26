Оптимізм на тлі Курської операції і тривога через Покровськ: які настрої панують в українських соцмережах

Українці третій тиждень поспіль утримували оптимізм на тлі свят та успіхів ЗСУ

Серед українців три тижні поспіль панував оптимістичний настрій у соцмережах завдяки успіхам ЗСУ на фронті та іншим позитивним новинам.

За даними громадської організації CAT-UA, індекс позитивних настроїв у соціальних мережах зберігався на високому рівні увесь цей час.

CAT-UA щодня моніторить понад 300 тисяч дописів, що містять 50 ключових слів у соцмережах – з них аналітики випадковим чином обирають 1350 для детального аналізу емоцій українських користувачів.

Відтак, від початку Курської операції українське суспільство продовжує радіти успіхам Збройних Сил. Удари по території РФ користувачі українських соцмереж сприймають як "жест справедливості". Водночас серед українців зростала тривога щодо можливих атак на День Незалежності та ситуації навколо Покровська.

Українці третій тиждень поспіль утримували оптимізм у соцмережах CAT-UA

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Новини, що потішили українців

Основними темами минулого тижня стали події на Курщині: взяття полонених, відступ росіян за річку Сейм та зворушлива поведінка українського військового, який ділився хлібом з дитиною в Курській області. Також у соцмережах активно обговорюють можливе оточення великого угруповання ЗС РФ завдяки підриву всіх трьох мостів.

Крім того, у соцмережах активно обговорювали кількість втрат ворога, що за даними Генштабу, перетнула позначку в 600 тисяч осіб.

Також серед новин, які українці сприйняли як позитив, – потоплення порома в порту Кавказ та пожежа на нафтобазі у Пролетарську.

День Державного прапора також підняв настрій українців: у п’ятницю, 23 серпня, рівень позитиву в соцмережах зріс з 39% до 54%.

Тривога через Покровськ і загрозу з боку Білорусі

На тлі загального оптимізму українців непокоїть загроза наближення росіян до Покровська.

Крім того, медіа помилково інтерпретували інформацію про припинення допомоги Німеччини, проте за даними аналітиків, "МЗС та блогери оперативно запобігли інфокризі".

Інтерв'ю Олександра Лукашенка російському телеканалу, в якому він натякав на можливу ядерну відповідь на дії ЗСУ, українці сприйняли зі звичним скептицизмом. Проте загроза підведення білоруських військ до українських кордонів викликає гнів та тривогу серед громадян.

Емоції впродовж тижня: радість, гнів та надія

Радість домінує в 26% усіх дописів в українських соцмережах – переважно завдяки успіхам на Курщині та ударам по тилових об’єктах РФ.

Гнів був присутнім у 25% дописів: здебільшого через агресію росіян і висловлювання Лукашенка. Тривога, яка охопила 16% обговорень, зосереджувалася на можливих атаках росіян на День Незалежності та загрозі Покровську.

Попри всі виклики, надія залишається важливим елементом українського інформаційного простору. Дописи, у яких українці продовжують сподіватися на перемогу та світову підтримку, займають 7% інфополя.

Раніше ми розповідали, що упродовж 2023 року майже 135 тисяч українців скаржилися на проблеми з ментальним здоров’ям. Серед них понад 72 тисячі жінок та 18 тисяч дітей.

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 17-23 серпня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube,TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.