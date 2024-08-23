"Символ, який ми захищаємо ціною життя": як українці відзначають День прапора

23 серпня Україна відзначає День прапора. Під час повномасштабного вторгнення синьо-жовтий стяг набув для українців глибших сенсів: він майорить над звільненими містами, його переховують під землею як символ спротиву в окупації, з ним складають присягу українські воїни.

"УП. Життя" зібрала дописи українців до Дня прапора, де вони діляться своїми думками щодо одного з головних символів нашої державності.

Філософ Володимир Єрмоленко опублікував на сторінці фото пейзажу, де блакитне небо та жовтий колос поля нагадують кольори українського прапора.

"Такі фото можуть видаватися банальними, але не для того, хто це фото робить. Бо він/вона фотографує лише тому, що щоразу бачить насправді цю повторювану поліфонію кольорів, цю реальну музику світла.

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Не думаю, що так багато країн на планеті, які бачать свої прапори в реальності, влиті в кольори землі та неба, вплетені в пейзажі. Оскільки ми в останні роки дуже часто у дорозі, цю влиту в наш всесвіт символіку ми бачимо постійно. І постійно враження, що прапор цей малює сама природа, сама реальність нашої землі. Вкоріненість у реальність – це те, що постійно дає нам сили", – написав філософ.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий опублікував фото жовто-блакитного стягу та прапору 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, встановлених на трасі Словʼянськ – Ізюм.

"Кожен метр цієї дороги восени 2022-го давався ціною життя. Однак саме тут, під час Харківської операції, народжувалася нова історія.

Прапор – не просто тканина. Це символ незламності, надії, майбутнього – усього, що ворог намагається знищити. Але Україна сильніша: ми боремося, навчаємо, будуємо. І не зупинимось, бо освіта і свобода – зброя, якої боїться ворог", – написав міністр.

Соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич зазначив, що для нього український прапор – джерело натхнення та сили.

"Кольори, які надають сили. Стяг, який в усьому світі став символом мужності, справедливості та краси.

Прапор, який майорить на своїй землі (і трошечки тимчасово в Курській області)", – написав Марунич.

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Правозахисниця та нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук зазначила, що у День прапора треба вшановувати памʼять великих українців.

"Кожного року пишу про одного із перших убитих Росією цивільних. Про міського депутата Володимира Рибака, якого викрали та закатували насмерть 17 квітня 2014 року якраз на Чистий четвер перед Пасхою за те, що він мав гідність та мужність сам-один вимагати від агресивного натовпу повернути державний прапор назад на будівлю адміністрації у місті Горлівка Донецької області.

Його донька Марія із того часу тяжко хворіє. Дружина Олена була змушена звільнитися з роботи, щоб доглядати за нею. Родина живе виключно на соцвиплати. Сьогодні чудова нагода, щоб підтримати їх внесками. Наша памʼять має бути дієва", – написала правозахисниця.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зауважив, що в умовах жорстокої війни ми з особливою гордістю відзначаємо День державного прапора України.

"Зараз, коли Україна протистоїть повномасштабній агресії, наш прапор став проявом незламного духу і волі до свободи. Він майорить над звільненими містами та селами, піднімає бойовий дух наших захисників та захисниць на передовій і об'єднує мільйони українців у боротьбі за нашу спільну перемогу.

Кожен українець, який сьогодні піднімає наш прапор, робить свій внесок у боротьбу. Це символ, який ми захищаємо ціною життя. І ми не зупинимося, доки синьо-жовтий стяг не замайорить над усією Україною, від Криму до Карпат", – написав він.

Телеведуча Тетяна Висоцька звернулася до українців з вітаннями в День державного прапора.

"Бажаю кожному українцеві мати можливість вільно ним бути і не ховати свій прапор. А кожному, хто в окупації, бажаю не втрачати віри попри все. Тримайте свої прапори у надійному схроні. Як і свою незалежність! Це те, що не відбере жоден окупант, бо це і є незламність!" – зазначила вона.

Член Громадської ради доброчесності Андрій Кулібаба опублікував допис зі світлиною поля біля Покровська за 2023 рік.

"Наш синьо-жовтий. Під цим прапором і за цей прапор гинуть. Гинуть, щоб захистити нашу країну, нашу культуру і нас всіх від знищення. Гинуть за те, щоб у Києві, Сумах, Львові, Одесі, Харкові, Донецьку, Луганську і в будь-якому іншому куточку нашої країни майорів наш синьо-жовтий", - написав він.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович опублікував фото з підписом "Просто бабуся вирішила вийти і відзначити так день прапора на Осокорках".



Також "Українська правда. Життя" зібрала факти про минуле та сучасне українського стягу, його появу та історію.