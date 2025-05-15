"Броня нашої ідентичності": як українці у соцмережах вітають одне одного із Днем вишиванки

Щороку у третій четвер травня українці традиційно відзначають День вишиванки. Це свято у 2006 році започаткували студенти Чернівецького університету. З того часу воно поширилося на весь світ.

Як українці цьогоріч вітають одне одного із Днем вишиванки – добірка публікацій від "УП. Життя".

Ветеранка і бойова медикиня Катерина Галушка розповіла, що вишита сорочка – це одна зі святинь, які зробили її українкою.

"Вишиванка стала мені подібною до броні. Коли її вдягаю – демонструю світу, що я українка. Я захищаю себе від невизначеності, від страхів і поєднуюся нею зі своїми предками.

Як і свій прапор. Як і свій гімн. Як і свою мову. Як і свою країну. Я оберігаю ці святі мені цінності усіма доступними способами", – написала вона.

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Ветеранка Катерина Галушка у вишиванці @katalina_ada/X

Медикиня "Азову" із позивним "Сяйво" зазначила, що донедавна не мала жодної вишиванки. Та 2024 рік усе змінив.

"У мене не було родинної вишиванки, і загалом, до 24 років, жодної. Хоча я завжди хотіла, але відкладала покупку, бо хотілося якісне.

А потім Іра "Чека" заповіла, щоб на прощання з нею приходили у вишитому. Тоді я сказала собі, що зараз саме час. І ця сукня для мене дійсно цінна", – написала вона.

Медикиня "Азову" із позивним "Сяйво" @Limosa_Var/X

Письменник, журналіст і військовий Сергій Демчук 15 травня відзначає не лише День вишиванки, а й першу річницю приєднання до лав оборони України.

"Рік в армії. Ще й День вишиванки. Як кажуть у нас у Легіоні – впізнай свого по візерунку.

Вишиванку позичив у колумбійців, які, своєю чергою, позичили у "Барона" для відео, а той може теж у когось позичив", – зазначив він.

Письменник, журналіст і військовий Сергій Демчук Serhiy Demchuk/Facebook

Військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на честь свята теж вбралися у вишиванки – прямо під бронежилети.

"Навіть на передовій, під бронею й камуфляжем, ми не забуваємо, хто ми є – українці. Кожна нитка на вишиванці – це код нації, який ввібрав в себе материнську любов і віру в майбутнє.

У ці непрості часи вишиванка для нас – не просто одяг. Це наш духовний щит, наша ідентичність, наша незламність. Ми носимо її з гордістю. Бо знаємо, за що стоїмо", – йдеться у дописі.

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

А в 17-й окремій важкій механізованій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка вишиванку назвали "бронею нашої ідентичності".

"Це не просто свято, а маніфест нашої гідності, єдності та любові до України.

Вишитий візерунок – мовчазна зброя, в якій закладено силу поколінь. У ній – материнська молитва, батьківське благословення, дух предків і мрія про вільну державу.

Навіть у бліндажах і на бойових позиціях, під бронею й камуфляжем – ми зберігаємо цей зв’язок. Бо саме за нього воюємо", – зазначили у бригаді.

Журналістка і письменниця Юлія Ілюха наголосила, що вишиванка – важливий ідентифікатор нації.

"Де б я не була, вишиванка краще за будь-які слова розповість, що я – українка. Тож з Днем вишиванки, друзі!

Дякую за захист усім, хто носить піксель – найголовнішу вишиванку нашого часу", – написала вона.

А музикантка Вікторія Славінська додала нового сенсу сьогоднішньому святу і назвала його "Днем виЖиванки".

"Бо виживаємо. Боремось. І вистоюємо.

Колись вишиванку доводилось ховати, колись вона була тільки "етнографічною дивовижею" або "старечим одягом". А сьогодні ми одягаємо її гордо, відкрито, з гідністю. Як символ не лише краси, а й волі, сили, впертості й пам’яті", – зауважила вона.

В Одеській національній опері традиційні українські сорочки назвали нашим "вишиваним QR-кодом".

"Для нашої театральної родини вишиванка – не просто одяг. Це наша душа. Символ, який зберігає коріння та ідентичність. Це наша історія та давнє мистецтво предків", – йдеться у дописі.

Колектив Одеської національної опери у вишиванках Одеська Національна Опера/Facebook

Відзначили День вишиванки і в Антарктиді. Полярники розповіли, що кожен на станції Академіка Вернадського має традиційну сорочку.

"Своїми стібками вона супроводжує нас всюди, де ми не були б – навіть у крижаній Антарктиці, – даруючи тепло рідного дому.

І цими ж стібками прокладає шлях назад – туди, де наші коріння й сила", – написали вони.

Українські полярники у вишиванках Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Ба більше, сьогодні вишиванки вдягнули не тільки люди, а навіть і котики.

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Раніше ми розповідали, коли та як відзначають День вишиванки в Україні.