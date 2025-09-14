У NASA показали зоряний пейзаж у галактиці-сусідці Чумацького Шляху

Для створення знімку використали дані досліджень за понад 20 років

У NASA поділилися світлиною зоряного пейзажу, на якому зображено скупчення небесних світил. Знімок частини карликової галактики поблизу Чумацького Шляху зробив космічний телескоп "Хаббл".

На фото можна побачити зоряне скупчення у Великій Магеллановій Хмарі – галактиці, яка розташована за 160 тисяч світлових років від Землі. Хоча її маса становить приблизно 10-20% маси Чумацького Шляху, цю карликову галактику вважають найбільшою з десятка наших галактик-сусідок.

У Великій Магеллановій Хмарі містяться кілька ділянок, де газові хмари об’єднуються в нові зорі. На знімку "Хаббла" можна побачити частину другої за величиною області зореутворення у галактиці під назвою N11.

"Ми бачимо яскраві, молоді зорі, які освітлюють газові хмари та формують згустки пилу потужним ультрафіолетовим випромінюванням", – пояснюють фахівці NASA.

Зображення вдалося зробити, поєднавши спостереження з різницею у 20 років.

Перші дані зібрали у 2002-2003 роках. Тоді астрономи спрямували "Хаббл" на скупчення N11, щоб уперше каталогізувати всі зірки в цій ділянці космосу з масами від 10% маси Сонця до тих, що в сотню разів більші за центр нашої системи планет.

Другий набір спостережень здійснили завдяки найновішій камері на космічному телескопі. Пристрій зафіксував пилові хмари, що пронизують скупчення. Фахівці кажуть, що знімки надають новий погляд на космічний пил.

Раніше науковці заявили, що могли помилятися щодо температури спалахів на Сонці – частини явища можуть бути на десятки мільйонів градусів спекотнішими.