У тюрмі, метро чи школі: журналісти викрили випадки сексуального насильства над хлопцями в Ірані

Журналісти задокументували десятки випадків сексуальних домагань до хлопців у школах, спортклубах, родинах, казармах, тюрмах та громадському транспорті в Ірані.

Часто підозрюваних у сексуальних злочинах не карали, а просто переводили в інші установи, що "створювало ризик нових злочинів", пише Iran International.

"Мій учитель хотів, щоб я зняв одяг", – розповів Фарід, який дав інтерв’ю газеті Shargh під вигаданим ім’ям.

32-річний Амір-Алі згадав, що колись пасажир таксі притиснувся до нього і поклав руку на стегно. Однак чоловік нікому не говорив, бо думав, що з нього глузуватимуть.

Ще один іранець Маджид розповів, що незнайомець почав торкатися його в метро, і він, паралізований страхом та соромом, лише відійшов убік.

Інший спікер Джавід розповів про тривалі домагання й експлуатацію з боку 25-річного помічника футбольного тренера: той показував хлопцю відверті відео і примушував до сексуальних практик, що призвело до багаторічної депресії.

А постраждалий на ім’я Сепегр зізнався, що близький родич змушував його до сексуальних актів із 10 років.

У коментарі журналістам юристка Моніка Наді пояснила, що хоча законодавство формально не розрізняє постраждалих за статтю, на практиці чоловіки майже не мають шансів на справедливість.

За словами експертки, їх зупиняють стигма, відсутність підтримки та складність доведення злочинів без свідків чи швидкого звернення.

"Вони часто відчувають, що їхня маскулінність і сексуальна ідентичність поставлені під сумнів; для багатьох це приниження є дуже глибоким", – додає психологиня Паріса Пуйян.

Раніше жінки, зокрема політичні увʼязнені, також неодноразово повідомляли про масове сексуальне насильство й приниження як частину каральних практик іранської влади.

Наприклад, журналістка Віда Раббані заявила, що під час обшуку в сумнозвісній в’язниці Евін її сексуально домагалися наглядачі.

Раніше ми розповідали, як Росія перетворила сексуальне насильство на зброю і як вцілілі добиваються покарання за такі злочини.