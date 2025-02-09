Знадобиться 32 хвилини: дослідники вирахували схему варіння ідеального яйця

Науковці кажуть, що ідеальні за структурою яйця можна приготувати методом періодичного варіння

Завдяки математичним підрахункам вчені знайшли спосіб приготування ідеального вареного курячого яйця. Вони стверджують, що за допомогою цього рецепта вдасться отримати оксамитовий жовток та м'який білок.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Communications Engineering, інформує Associated Press.

Вчені зауважують, що досягти балансу текстури жовтка та білка непросто, оскільки різні частини яйця готуються за різної температури. Варіння крутого яйця може зробити жовток схожим на крейду, а повільна швидкість приготування здатна призвести до желеподібного недовареного білка.



Структура курячих яєць залежно від способу приготування

Дослідники зварили сотні яєць і використали математичні підрахунки, щоб вирахувати ідеальний спосіб. Вони враховували два рівняння щодо процесів:

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поширення тепла між гарячою поверхнею та яйцем;

перетворення вмісту яйця з рідкого на гелеподібний та твердий.

Завдяки цьому вченим вдалося знайти ідеальний спосіб приготування, на який знадобиться 32 хвилини.

Дослідники назвали метод «періодичним варінням», за якого яєчні білки нагрівали та охолоджували до повного застигання. При цьому жовтки зберігали постійну температуру та варилися до кремоподібного стану.

Науковці кажуть, що яйце варто готувати на пару у двох посудинах – з кип'ятком та водою з температурою 30°C. Продукт слід кожні дві хвилини переміщувати з однієї каструлі до іншої.

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Після 32 хвилин приготування яйце можна охолодити у проточній воді та очистити.

"Ви точно можете зробити це вдома з близько шістьма яйцями", – сказав Грегорі Вайс, хімік з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США), який не брав участі в дослідженні.

Щоб перевірити унікальну текстуру яйця, приготованого за новим способом, вчені перевірили хімічний склад продуктів. Крім того, їх протестували восьмеро дегустаторів, які порівнювали періодично варені яйця з тими, що приготували традиційними способами.

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Дослідниця харчових продуктів з Університету Міннесоти Джоан Славін погодилася, що такий спосіб вимагає більшого часу на приготування, ніж звичайне варіння. Водночас незвичайне поєднання текстур може бути вартим додаткових зусиль, вважає науковиця.

"Це повільніший процес, але кращий результат", – стверджує Джоан Славін, яка не брала участі в дослідженні.

Раніше вчені з'ясували, що часте споживання курячих яєць може не мати ризиків здоров'я. Це правило актуальне і для тих людей, яким подекуди радять утримати від цього продукту.