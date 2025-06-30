Не намагайтеся втекти: як уникнути травмувань внаслідок вибухової хвилі

Як вберегтися від вибухової хвилі – алгоритм дій

З початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 28,7 тисячі лише одних "Шахедів". З них понад 2,7 тисячі – у червні 2025 року.

Небезпеку під час обстрілів становлять не тільки завали, а й вибухова хвиля, яка може травмувати внутрішні органи.

Як правильно поводитися, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху – розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Від вибухової хвилі неможливо втекти, адже вона рухається зі швидкістю, яка значно перевищує людську або будь-якого транспортного засобу.

Ба більше, вибухи мають непередбачуваний характер, тому безпечний напрямок руху визначити практично нереально.

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МВС України/Facebook МВС України/Facebook МВС України/Facebook

Навіть якщо ви не перебуватимете в епіцентрі вибуху, ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та травмувати барабанні перетинки.

Тому, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху, необхідно:

лягти на землю обличчям вниз, ногами – до місця детонації;

прикрити голову руками;

відкрити рот і робити короткі вдихи;

за можливості знайти заглиблення у землі.

Раніше ми публікували добірку порад від ЮНІСЕФ, ДСНС та медичного батальйону "Госпітальєри", як правильно поводитися, якщо ви опинились під завалами.