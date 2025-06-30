Не намагайтеся втекти: як уникнути травмувань внаслідок вибухової хвилі
З початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 28,7 тисячі лише одних "Шахедів". З них понад 2,7 тисячі – у червні 2025 року.
Небезпеку під час обстрілів становлять не тільки завали, а й вибухова хвиля, яка може травмувати внутрішні органи.
Як правильно поводитися, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху – розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Від вибухової хвилі неможливо втекти, адже вона рухається зі швидкістю, яка значно перевищує людську або будь-якого транспортного засобу.
Ба більше, вибухи мають непередбачуваний характер, тому безпечний напрямок руху визначити практично нереально.
Навіть якщо ви не перебуватимете в епіцентрі вибуху, ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та травмувати барабанні перетинки.
Тому, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху, необхідно:
- лягти на землю обличчям вниз, ногами – до місця детонації;
- прикрити голову руками;
- відкрити рот і робити короткі вдихи;
- за можливості знайти заглиблення у землі.
Раніше ми публікували добірку порад від ЮНІСЕФ, ДСНС та медичного батальйону "Госпітальєри", як правильно поводитися, якщо ви опинились під завалами.