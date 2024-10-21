Як відбувається овуляція? Вчені зафіксували процес у деталях

Вчені розробили систему візуалізації, за допомогою якої в реальному часі змогли побачити весь процес овуляції в ізольованих фолікулах – наповнених рідиною мішечках, які містять яйцеклітини мишей.

Це допоможе краще розуміти репродуктивну функцію, зокрема фертильність, пише IFL Science.

Овуляція – вихід яйцеклітини з яєчника. Багато з того, що вже відомо про цей процес, дослідникам вдалося з’ясувати завдяки збереженим зразкам тканини. Проте вчені досі не уявляли, як він відбувається.

Тепер же команда вчених з лабораторії Шуха в Інституті мультидисциплінарних наук Макса Планка (Німеччина) з'ясувала, що фолікули зазнають "доволі драматичних змін" під час овуляції. Вони поділяються на три окремі фази – розширення, скорочення і розрив. Результати їхнього дослідження опубліковані у Nature Cell Biology.

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Фаза розширення – період, під час якого фолікул збільшується у розмірі. Це відбувається не через збільшення кількості клітин, а тому, що у фолікул потрапляє рідина, яка спричиняє його набрякання.

У фазі скорочення фолікул зменшується. Цей процес контролюють гладком’язові клітини.

Впродовж третьої фази – розриву – науковці зафіксували найдрібніші деталі овуляції. Так, вихід яйцеклітини проходить у три етапи.

"Спочатку з фолікула витікає рідина. Потім невелика щілина в його стінці дозволяє деяким клітинам "втекти". І нарешті, яйцеклітина ефектно виривається", – пояснює команда вчених.

Окрім того, за допомогою сучасних технологій вчені відстежували молекули на різних рівнях, щоб визначити, які з них і як контролюють процес.

Науковці виявили, що фаза розширення зумовлена секрецією гіалуронової кислоти, яку часто додають до складу зволожуючого крему. Дослідники змогли продемонструвати це, зупинивши її вироблення. Коли вони це зробили, фолікул не розширювався і овуляція "блокувалася".

Вчені зазначають що результати дослідження демонструють, що овуляція є "надзвичайно надійним процесом, який вимагає ретельно розрахованих у часі сигнальних подій і складної координації між тисячами клітин фолікула".

Науковці планують проведення наступних досліджень, щоб заглибитися у вивчення ще більш тонких деталей овуляції.

Раніше ми розповідали, як з’єднуються сперматозоїд і яйцеклітина під час зачаття.