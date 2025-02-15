Кратери супутника як на долоні: космічний апарат зробив фото Місяця з його орбіти

На початку березня космічний апарат має приземлитися на поверхні Місяця

Космічний апарат Blue Ghost зробив знімки поверхні південного полюса Місяця під час наближення до супутника Землі.

Поверхню Місяця, всіяного численними кратерами, показали в компанії Firefly Aerospace, яка розробила посадковий апарат.

I love you to the Moon, but not back - I'm staying there," 💙 Blue Ghost. We captured our first shots of the Moon following a successful Lunar Orbit Insertion. The lander will soon begin to circularize its orbit in preparation for landing on March 2. #BGM1 pic.twitter.com/2FclZ1hnvb — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 14, 2025

13 лютого Blue Ghost запустив свої двигуни на чотири хвилини й 15 секунд, вивівши себе на еліптичну орбіту Місяця перед запланованою спробою приземлення на поверхню супутника.

При цьому космічний апарат зробив кілька знімків, які компанія поєднала у 27-секундне відео уповільненої зйомки, пише Space.

РЕКЛАМА:

Blue Ghost запустили на ракеті SpaceX 15 січня. Місія посадкового модуля є частиною програми NASA CLPS, в межах якого апарат проводить 10 науково-технічних експериментів.

Йдеться, зокрема, про дослідження місячного пилу, радіаційного середовища на Місяці та взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Після посадки апарату також планують виміряти відстань до нашої планети за допомогою лазерного рефлектора.

Завдяки результатам експериментів американське космічне агентство хоче краще зрозуміти місячне середовище перед відрядженням туди астронавтів.

Очікується, що наступні два тижні Blue Ghost проведе на місячній орбіті. Згодом він запустить додатковий двигун, щоб зробити додатковий обліг супутника Землі, а потім 2 березня спробує приземлитися на ближчому боці Місяця – в районі Моря Криз, що лежить біля невеликого кратера.

Успіх матиме історичне значення, оскільки досі лише одній приватній компанії Intuitive Machines вдалося здійснити м'яку посадку космічного корабля на Місяць. Тоді космічний апарат Odysseus приземлився біля південного полюса Місяця також у межах місії за підтримки програми CLPS.

Раніше телескоп "Хаббл" показав унікальну гігантську галактику, через центр якої пройшла інша карликова система зір та матерії.