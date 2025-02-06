Нагадує мішень: телескоп "Хаббл" показав незвичайну галактику з девʼятьма кільцями зір

Діаметр галактики в 2,5 раза більший за розміри Чумацького шляху

Космічний телескоп NASA "Хаббл" зазнімкував унікальну гігантську галактику, яку за незвичайний вигляд прозвали "Мішенню". Через центр системи зір та матерії пройшла блакитна карликова галактика.

Завдяки цьому гігантська галактика LEDA 1313424 отримала найбільшу кількість зоряних кілець довкола, яку коли-небудь фіксували.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters, повідомили в NASA.

Через цю взаємодію масивних космічних тіл утворилося додаткове видиме кільце із зірок. Пряма траєкторія руху блакитної карликової галактики через "Мішень" згодом спричинила хвилеподібне переміщення матеріалу як всередину, так і назовні, утворюючи нові області зореутворення.

Цей процес нагадував влучний удар "стріли", що спричинила дрібні хвилі, які розходяться по поверхні тихого озера, якщо туди кинути камінець.

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Вчені встановили, що "Мішень" має найбільше кілець з усіх галактик, які коли-небудь виявляли.

Спостереження з обсерваторії Кека на Гаваях (США) допомогли з'ясувати, що карликова галактика занурилася в центр більшої приблизно 50 мільйонів років тому.

Тепер цю пару об'єднує спільний газовий шлейф, хоча їх і розділяють 130 тисяч світлових років.

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"Це було випадкове відкриття. Я дивився на наземне дослідження зображень, і коли я побачив галактику з кількома чіткими кільцями, мене це одразу привернуло мою увагу", – розповів провідний дослідник, докторант Єльського університету ту (США) Імад Паша.

Співавтор дослідження Пітер ван Доккум пояснив, що телескопу вдалося зазнімкувати галактику в "дуже особливий момент".

"Після зіткнення є дуже обмежена кількість часу, коли галактика, схожа на цю, матиме стільки кілець", – додав вчений.

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Унікальності "Мішені" додає і те, що явище, коли одна галактика пірнає в центр іншої, надзвичайно рідкісне.

Науковці припускають, що раніше в галактиці існувало 10-те кільце, але воно з часом згасло. За підрахунками астрономів, зоряне кільце може розташовуватися втричі далі, ніж найширше коло на зображенні "Хаббла".

Вчені вважають, що діаметр LEDA 1313424 становить 250 тисяч світлових років, що у 2,5 раза більше за розмір Чумацького шляху.

Раніше космічний телескоп показав яскраву наднову у спіральній галактиці в сузір'ї Скульптора за понад 400 мільйонів світлових років від Землі.