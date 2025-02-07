Ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році зросла. Однак вчені кажуть: панікувати не варто

Астероїд 2024 YR4, діаметр якого 100 метрів, може зіштовхнутися із Землею 22 грудня 2032 року – фахівці кажуть, що ймовірність такого зіткнення зросла до 2,3%.

Це на 1% більше, ніж науковці прогнозували раніше, пише The Guardian.

Так, ще нещодавно Європейське космічне агентство (ESA) оцінювало ймовірність зіткнення астероїда з нашою планетою в 1,3%. Простіше кажучи, ймовірність того, що він безпечно пролетить повз нашу планету, сягала майже 99%.

Згідно з даними Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA, ймовірність зіткнення Землі з астероїдом у 2032 році становить 2,3% – це один шанс до 43.

Незважаючи на те, що астероїд вважають потенційно небезпечним (він отримав оцінку 3 за Туринською шкалою небезпеки зіткнення, де 0 означає відсутність ризику, а 10 – позначає загрозу знищення цивілізації), астрономи закликають людей не панікувати.

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Як пояснюють фахівці ESA, ймовірність того, що 2024 YR4 коли-небудь зіткнеться з планетою, впаде практично до нуля, як тільки в найближчі тижні і місяці будуть отримані оновлені дані про швидкість і траєкторію його польоту.

З цією думкою погодився й офіс координації планетарної оборони NASA.

"У минулому було кілька об'єктів, які потрапляли до списку ризику, а потім вибували з нього через надходження нових даних.

Нові спостереження можуть призвести до того, що цей астероїд зарахують до нульової категорії, бо надійде більше даних", – зазначає дослідниця Моллі Вассер.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4 зафіксував автоматизований телескоп у Чилі – це сталося наприкінці грудня 2024 року.

Згаданий астероїд здатен знищити велике місто, якщо зіткнеться з Землею. За оцінками вчених, при ударі може вивільнитися близько 8 мегатонн енергії, що в 500 разів більше, ніж атомна бомба, яка зруйнувала Хіросіму в Японії.

Протягом кількох місяців астероїд залишатиметься доступним для спостереження, тому вчені зможуть провести додаткові дослідження та з високою точністю вирахувати його орбіту.