Який має вигляд полярне сяйво з орбіти Землі: астронавт NASA показав рідкісні кадри

На борту Міжнародної космічної станції (МКС) теж є "вечірні шоу", які вражають навіть досвідчених астронавтів.

Найстарший астронавт NASA 69-річний Дон Петтіт показав, як виглядає зелене полярне сяйво, зняте з орбіти Землі. Він опублікував відео в X (колишній Twitter), пише Space.com.

На кадрах видно, як хвилі південного полярного сяйва танцюють під МКС, поки станція пролітає над холодними водами між Австралією та Антарктидою.

Green vaporous turbulence; tonight’s show of aurora from @Space_Station pic.twitter.com/ZX0dINFhLa — Don Pettit (@astro_Pettit) April 5, 2025

Згодом астронавт поділився ще одним відео. Цього разу він показав так звану "зелену туманну турбулентність" над ділянкою планети, яку космонавт вирішив не розкривати.

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Зелений колір є типовим для полярних сяйв, що виникають у верхніх шарах атмосфери внаслідок зіткнення частинок сонячного вітру з киснем.

Aurora seen today from @Space_Station while orbit was passing between Australia and Antartrica; photographer @astro_jannicke now on the private FRAM2 space mission will be having an even better view in their polar orbit. pic.twitter.com/8IIiWBDtu8 — Don Pettit (@astro_Pettit) April 4, 2025

69-річний Петтіт відомий своїми фотографіями та експериментами поза Землею, якими він часто ділиться з публікою через X.

Наприклад, у листопаді минулого року він зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.