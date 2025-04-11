Який має вигляд полярне сяйво з орбіти Землі: астронавт NASA показав рідкісні кадри
На борту Міжнародної космічної станції (МКС) теж є "вечірні шоу", які вражають навіть досвідчених астронавтів.
Найстарший астронавт NASA 69-річний Дон Петтіт показав, як виглядає зелене полярне сяйво, зняте з орбіти Землі. Він опублікував відео в X (колишній Twitter), пише Space.com.
На кадрах видно, як хвилі південного полярного сяйва танцюють під МКС, поки станція пролітає над холодними водами між Австралією та Антарктидою.
Згодом астронавт поділився ще одним відео. Цього разу він показав так звану "зелену туманну турбулентність" над ділянкою планети, яку космонавт вирішив не розкривати.
Зелений колір є типовим для полярних сяйв, що виникають у верхніх шарах атмосфери внаслідок зіткнення частинок сонячного вітру з киснем.
69-річний Петтіт відомий своїми фотографіями та експериментами поза Землею, якими він часто ділиться з публікою через X.
Наприклад, у листопаді минулого року він зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції.