Як приборкати тривожність: 8 простих технік для заспокоєння

Часом наші емоції можуть бути надто сильними й важко контрольованими. Тривога, стрес, страх чи депресія можуть викликати відчуття нестабільності. У такі моменти активується реакція "бий або біжи", яка переконує мозок, що ми у небезпеці. Через це виникає почуття занепокоєння чи навіть напади паніки.

Фахівчиня з функціональної медицини докторка Меліса Янг розповіла, як використовувати техніки заземлення для повернення у теперішній момент, пише Cleveland Clinic.

Що таке техніки заземлення?

Техніки заземлення – це стратегії, які допомагають зменшити тривожність, зосередивши увагу на теперішньому моменті. Вони можуть бути корисними для боротьби з:

тривогою та стресом ;

депресією ;

посттравматичним стресовим розладом ( ПТСР );

сенсорною перевантаженістю ;

негативними думками та румінацією.

Основні техніки заземлення

Техніки поділяються на три категорії:

ментальні – спрямовані на концентрацію за допомогою уяви та інтелектуальних вправ;

фізичні – задіюють органи чуття для повернення у теперішній момент;

заспокійливі – створюють відчуття безпеки та спокою.

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Ментальні техніки

Уявіть "місце щастя". Подумайте про місце, де вам комфортно та спокійно. Якщо це пляж, уявіть тепло сонця на шкірі, звук хвиль та відчуття піску під ногами.

Перелічіть знайомі факти. Поверніться до базових речей – рахуйте до 10, повторюйте алфавіт або називайте міста, що починаються на певну букву.

Сортуйте предмети. Зосередьте увагу на завданні, наприклад, розкладіть ручки за кольорами чи розміром.

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Фізичні техніки

Техніка "3-3-3". Назвіть 3 предмети, які бачите, чуєте та відчуваєте на дотик. Це допоможе повернути увагу до теперішнього моменту.

Стискайте кулаки. Затисніть кулаки або потримайте щось у руці. Це допоможе вивільнити напругу.

Занурте руки у воду. Промийте руки теплою чи прохолодною водою або занурте ноги у водойму.

Заспокійливі техніки

Погладьте улюбленця. Дотик до домашнього улюбленця допомагає зменшити рівень стресового гормону – кортизолу.

Творіть. Малювання чи інші творчі заняття допомагають відволіктися.

Чому це працює?

Тривога часто пов’язана з думками про майбутнє чи минуле. Техніки заземлення допомагають повернутися до "тут і зараз", відновити зв’язок із тілом у теперішньому моменті.

Можна спробувати різні методи, щоб знайти той, який вам найбільше підходить. Техніки заземлення – це інструмент, який може допомогти впоратися з бурею емоцій та знайти спокій у повсякденному житті.