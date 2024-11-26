Тривога через обстріли і гнів через ядерні погрози: які настрої панують серед українців у соцмережах

Які настрої панували у соцмережах з 16 по 22 листопада

Минулого тижня у третині дописів громадян у соціальних мережах панували тривожні настрої.

Серед причин – ворожий наступ на Донбасі, Харківщині і Курщині та загроза блекаутів.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 16 по 22 листопада 2024 року.

Тривога

Аналіз дописів показав, що впродовж минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Фахівці кажуть: їх зумовили масований ракетний обстріл України 17 листопада та очікування нової атаки після дозволів західних партнерів бити по РФ.

Також українців тривожать дані щодо запасу російських ракет та участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Тож тривога загалом присутня у 32% дописів.

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Гнів

Гнівні настрої спостерігали у 26% дописів. Їх спровокували зокрема 1000 днів війни, страта військовополонених у Покровську, знеструмлення населених пунктів, обстріли та удари по українських містах та ядерні погрози.

Також українці занепокоєні недостатньою підтримкою західних партнерів.

Радість

Більш піднесені настрої переважали у 16% дописів. Зокрема це стосувалося ударів по ворожих тилах і знищення російської техніки.

Окрім того, приводами для радісних реакцій були дозвіл США бити по РФ, постачання зброї та обладнання в Україну та санкції проти Газпромбанку.

Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня було чимало дописів із сумними настроями – ця частка становить 10%. Їх спровокувала загибель цивільних українців внаслідок російських ударів по Сумщині, Одесі тощо.

Також українські інтернет-користувачі згадували героїв Небесної Сотні.

Гордість

Найчастіше українці висловлювали гордість, вітаючи зі святами. Передусім йдеться про День Гідності та Свободи, який щороку відзначають 21 листопада.

Також користувачів переповнювала гордість від того, як колишня вихователька Наталія Грабарчук знищила російську ракету. Жінка отримала нагороду від Міністерства оборони України.

Загалом таких дописів було 8%.

Надія

Проаналізувавши публікації в соцмережах, дослідники зробили висновки, що найчастіше українці висловлюють сподівання на перемогу у війні та активну підтримку західних партнерів. На такі дописи припадає 3%.

Також дослідники виокремили дописи, у яких переважають вдячність (2%), сміх (2%) та втома (1%).

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 16-22 листопада за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.