Реєстрація кабінетів і подання заяв: як проходитиме вступ на магістратуру в 2024 році

Цього року вступна кампанія на магістратуру розпочнеться 1 липня

В Україні триває тестування вступників на магістратуру. Після оприлюднення результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) розпочнеться ключовий етап вступної кампанії.

Про те, він проходитиме та які особливості цьогорічного онлайн-вступу, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

У 2024 році вступ на магістратуру передбачає основні терміни:

1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів і подача заяв на вступ за співбесідою, фаховим іспитом чи випробуванням;

1 серпня – старт подання заяв на вступ до закладів вищої освіти;

до 24 серпня – оприлюднення списків рекомендованих на бюджет;

31 жовтня – завершення роботи електронних кабінетів.

Перший крок – створення електронного кабінету

Найперше вступники мають із 1 липня зареєструвати електронний кабінет на сайті. При цьому слід вказати:

логін електронної пошти, до якої особа має доступ;

новий пароль до кабінету, який варто запам’ятати або записати;

серію та номер документа про освіту;

номер, PIN-код і рік отримання екзаменаційного листка, який надали під час реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ;

тип і номер документа, що посвідчує особу (паспорта), або РНОКПП (індивідуальний податковий номер).

Вступник також має активувати кабінет за посиланням, яке надійде на вказану під час реєстрації електронну пошту.

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Опісля особа зможе додати до створеного кабінету контактні номери, власне фото (не селфі), а також за потреби вказати інші документи про освіту та ЄВІ/ЄФВВ інших років.

Вступ за співбесідою, фаховим іспитом чи випробуванням

Якщо абітурієнт подається до вишу вишу за результатом проходження співбесіди, фахового іспиту чи випробування (замість ЄВІ чи ЄФВВ), він має подати відповідні заяви в електронному кабінеті після його реєстрації.

Оксен Лісовий/Facebook Оксен Лісовий/Facebook

У відомстві радять час від часу перевіряти дату, час та місце проведення випробування, які будуть проводити з 17 по 28 липня.

Подача заяв на вступ

Цьогорічні вступники на магістратуру після 1 серпня зможуть надіслати до 15 заяв, серед яких лише 5 – на бюджетну форму навчання.

Під час подання заяв в електронному кабінеті абітурієнтам необхідно обрати:

основу вступу (диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра) та ступінь, який абітурієнт хоче здобувати (магістр);

конкурсну пропозицію;

джерело фінансування (бюджетна чи контрактна форми);

пріоритетність для заяв на бюджет.

Також варто заповнити призначене для тексту мотиваційного листа поле.

Останній етап – зарахування до закладу освіти

У Міністерстві освіти та науки рекомендують перевіряти зміну статусів заяв у електронному кабінеті до 24 серпня – саме тоді мають опублікувати списків рекомендованих на бюджет.

Після отримання рекомендації до зарахування вступникові необхідно:

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування, встановлені обраним вишем;

укласти договір із ЗВО про надання освітніх послуг.

Раніше ми розповідали, за яких умов та як можна подати заяву на участь у додатковій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).