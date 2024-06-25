Додаткова сесія на вступні іспити до магістратури й аспірантури: хто і як може зареєструватися
Цьогорічні вступники в магістратуру та аспірантуру, які з поважних причин не змогли скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) під час основної сесії, матимуть можливість пройти тестування під час додаткової.
Як зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти, підставами участі в додатковій сесії ЄВІ чи ЄФВВ можуть бути:
- підтверджені рішенням регламентної комісії обставини, через які учасники ЄВІ чи ЄФВВ не змогли розпочати або завершити тестування (відсутність електропостачання, оголошення повітряної тривоги чи різке погіршення стану їхнього здоров’я);
- інші обставини, які завадили взяли участь у вступному випробуванні, але не залежали від дій та волі учасника, як-от смерть рідних, викрадення документів, стихійне лихо тощо.
Також до участі в додатковій сесії іспитів можуть долучитися особи, які в ході тестування порушили процедуру проведення ЄВІ чи ЄФВВ, що зафіксовано в передбаченому порядку. У такому випадку абітурієнт має подати заяву про участь у додатковій сесії одночасно з апеляційними зверненнями щодо порушення.
Коли можна подати заяву на участь у додатковій сесії ЄВІ чи ЄФВВ?
Упродовж трьох календарних днів з дня проведення вступного випробування (з урахуванням цієї дати) звернутися із заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території якого проводили основну сесію.
Якщо учасник не зміг скласти іспит з причин, які зафіксовані комісією, він може оформити звернення безпосередньо в приміщенні, де проводили ЄВІ чи ЄФВВ.
Як оформити заяву і як надати її регіональному центру оцінювання якості освіти?
Звернення про допуск до участі в додатковій сесії слід оформлювати відповідно до бланку. Якщо вступник не зміг скласти іспит через поважні причини, він має в заяві зазначити їх і вказати документ, який це підтверджує.
Якщо особа не з’явилася на основну сесію через те, що тестування відбувалося в той же день, що і випускні іспити, вона має додати до заяви письмову відмову вишу в їх перенесенні.
Якщо складання ЄВІ чи ЄФВВ унеможливили інші обставини, які зафіксувала комісія, заяву слід оформити за зразком.
Подати заяву до регіонального центру можна:
- поштовим зв’язком (враховуючи день проведення іспиту та необхідний для доставки час);
- електронною поштою;
- особисто або через особу, чиї повноваження надати таку заяву оформлено згідно з чинним законодавством.
Як прийматимуть рішення про участь у додатковій сесії?
Рішення про допуск приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти протягом трьох робочих днів. При цьому вона буде враховувати записи, зроблені в документах пункту тестування.
Інформацію про рішення комісії можна знайти в особистому кабінеті учасника вступних випробувань.
Водночас вступники можуть оскаржити рішення комісії у випадку відмови брати участь у додатковій сесії. Для цього учасники тестування мають подати заяву до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочі дні з дати розміщення інформації про недопуск.
Нагадаємо, у 2024 році вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, що не передбачають права на відстрочку.