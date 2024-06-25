Додаткова сесія на вступні іспити до магістратури й аспірантури: хто і як може зареєструватися

Подати заяву на допуск до додаткової сесії необхідно протягом трьох днів від дати іспиту

Цьогорічні вступники в магістратуру та аспірантуру, які з поважних причин не змогли скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) під час основної сесії, матимуть можливість пройти тестування під час додаткової.

Як зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти, підставами участі в додатковій сесії ЄВІ чи ЄФВВ можуть бути:

підтверджені рішенням регламентної комісії обставини, через які учасники ЄВІ чи ЄФВВ не змогли розпочати або завершити тестування (відсутність електропостачання, оголошення повітряної тривоги чи різке погіршення стану їхнього здоров’я);

інші обставини, які завадили взяли участь у вступному випробуванні, але не залежали від дій та волі учасника, як-от смерть рідних, викрадення документів, стихійне лихо тощо.

Також до участі в додатковій сесії іспитів можуть долучитися особи, які в ході тестування порушили процедуру проведення ЄВІ чи ЄФВВ, що зафіксовано в передбаченому порядку. У такому випадку абітурієнт має подати заяву про участь у додатковій сесії одночасно з апеляційними зверненнями щодо порушення.

Коли можна подати заяву на участь у додатковій сесії ЄВІ чи ЄФВВ?

Упродовж трьох календарних днів з дня проведення вступного випробування (з урахуванням цієї дати) звернутися із заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території якого проводили основну сесію.

Якщо учасник не зміг скласти іспит з причин, які зафіксовані комісією, він може оформити звернення безпосередньо в приміщенні, де проводили ЄВІ чи ЄФВВ.

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Як оформити заяву і як надати її регіональному центру оцінювання якості освіти?

Звернення про допуск до участі в додатковій сесії слід оформлювати відповідно до бланку. Якщо вступник не зміг скласти іспит через поважні причини, він має в заяві зазначити їх і вказати документ, який це підтверджує.

Якщо особа не з’явилася на основну сесію через те, що тестування відбувалося в той же день, що і випускні іспити, вона має додати до заяви письмову відмову вишу в їх перенесенні.

Якщо складання ЄВІ чи ЄФВВ унеможливили інші обставини, які зафіксувала комісія, заяву слід оформити за зразком.

Подати заяву до регіонального центру можна:

поштовим зв’язком (враховуючи день проведення іспиту та необхідний для доставки час);

електронною поштою;

особисто або через особу, чиї повноваження надати таку заяву оформлено згідно з чинним законодавством.

Як прийматимуть рішення про участь у додатковій сесії?

Рішення про допуск приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти протягом трьох робочих днів. При цьому вона буде враховувати записи, зроблені в документах пункту тестування.

Інформацію про рішення комісії можна знайти в особистому кабінеті учасника вступних випробувань.

Водночас вступники можуть оскаржити рішення комісії у випадку відмови брати участь у додатковій сесії. Для цього учасники тестування мають подати заяву до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочі дні з дати розміщення інформації про недопуск.

Нагадаємо, у 2024 році вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, що не передбачають права на відстрочку.