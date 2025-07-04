Як заборона на смартфони у школах в Нідерландах вплинула на учнів – дослідження

Рекомендації щодо заборони смартфонів у школах ввели в 2024 році

У Нідерландах учні стали більш зосередженими на уроках після того, як у більшості шкіл ввели заборону на використання смартфонів.

Про це свідчать результати дослідження, замовленого урядом Нідерландів, повідомляє The Guardian.

У січні 2024 року в Нідерландах затвердили національні рекомендації, де йшлося про заборону використання смартфонів у школах.

Велика частина навчальних закладів виконали ці рекомендації: учнів просили або залишити телефони вдома, або на час навчання зберігати їх у шафках.

За півтора роки після цього уряд вирішив з’ясувати, які наслідки нововведення. Для цього дослідники опитали 317 керівників середніх шкіл, 313 початкових шкіл та провели 12 фокус-груп з вчителями, асистентами вчителів, учнями та батьками.

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У середніх школах повідомили, що дітям стало легше зосередитися (75%), покращилося соціальне середовище (59%), а деякі сказали, що загалом діти стали краще вчитися (28%).

Один з дослідників Александер Крепель сказав, що найбільше покращилася взаємодія між учнями.

"Неможливо таємно сфотографувати когось у класі, а потім поширити фотографію в групі WhatsApp. Тому соціальна безпека підвищується.

Під час перерв між уроками учні розмовляли по телефонах, а тепер вони змушені розмовляти одне з одним. Можливо, вони також частіше сваряться, але школи, вчителі та учні цілком задоволені тим, як покращилася атмосфера", – зауважив він.

Речниця ради середньої освіти VO-raad Фрея Сіксма зазначила, що спершу в школах були побоювання щодо повної заборони гаджетів.

"Було досить багато протестів з боку шкіл, вчителів, учнів, батьків, питань про те, як все це працюватиме. Але тепер ви бачите, що насправді всі досить задоволені", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на законодавчому рівні в Україні не передбачено заборони на використання мобільних телефонів у закладах освіти.

Утім, школи можуть самостійно запроваджувати правила користування гаджетами.