Вчені розкрили секрет, як пітонам вдається перетравлювати тіла своїх жертв разом з кістками

На Землі існує небагато видів хижаків, які ковтають свою здобич повністю. Ще менше тварин можуть перетравлювати їжу з кістками.

Однак для деяких рептилій, як-от бірманського пітона, скелети жертв не лише не спричиняють проблем для травлення, а навіть є корисними. Науковці виявили, що секрет цієї незвичайної здібності змій криється в унікальних клітинах у кишківнику.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Experimental Biology, пише Popular Science.

Герпетологи (дослідники змій) витратили роки, аби з’ясувати, чому кістки жертв не шкодять зміям, а рептилії навіть можуть їх перетравлювати. Науковці вважають, що пояснення було "приховане" серед спеціалізованих клітин шлунка тварин.

Команда під керівництвом зоолога Жана-Ерве Ліньо з Університету Монпельє (Франція) вивчала кишківник бірманського пітона за допомогою світлової та електронної мікроскопії. Згодом науковці помітили крихітні, невідомі об’єкти вздовж епітелію – слизової оболонки кишківника.

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"Під час аналізу сфероїдів (невідомих об’єктів – ред.) я спершу подумав, що це можуть бути якісь фрагменти кісток. Але швидко виявилося, що ця думка хибна. Потім з’явилася гіпотеза, що частинки може виробляти кишківник і певний тип клітин у ньому", – розповів Жан-Ерве Ліньо.

Подальша робота підтвердила ідею – сфероїди формувалися з кальцію, заліза та фосфору у раніше невідомому типі клітин. Аби з’ясувати, навіщо організму рептилій потрібні ці частинки, дослідники вивчали кишківник пітонів після годування різною їжею.

Стандартний раціон передбачав цілі туші гризунів, також був варіант "безкісткової здобичі" з низьким вмістом кальцію, а також харчування тваринами без кісток, але зі збільшеною кількістю кальцію.

Виявилося, що незвичайні частинки в кишківнику пітонів зникали, якщо їх годували гризунами без кісток. Однак перекус звичайним раціоном або їжею, багатою на кальцій, провокував виділення великої кількості сфероїдів.

Крім того, в цьому випадку послід плазунів не містив фрагментів кісток – тобто вони повністю розчинялися в процесі травлення.

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Автори роботи визнали, що схожі частинки з кальцію, заліза та фосфору помічали в комах і ракоподібних, але команда вперше побачила щось подібне в хребетних.

Пізніше вчені виявили клітину, що перетравлює кістки в кишківнику пітонів, у кількох інших видів плазунів, а також отруйної ящірки гелодерми аризонської.

Науковець Жан-Ерве Ліньо сподівається, що інші дослідники продовжать пошуки нещодавно виявленого типу клітин в інших хребетних, а також проведуть еволюційний аналіз, аби визначити, коли тварини набули здатності перетравлювати кістки.

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