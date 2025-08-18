До Кембриджського словника увійшли три слова, популярні серед користувачів TikTok

Слова delulu, skibidi та tradwife додали до словника в 2025 році

Цьогоріч до Кембриджського словника додали три нових лексеми, які популярні серед користувачів TikTok.

Йдеться про слова skibidi, tradwife та delulu, повідомляє The Guardian.

Кембриджський словник дає доволі широке визначення слова skibidi і зазначає, що воно може мати значення як "крутий", так і "поганий", або ж взагалі використовуватись просто як жарт.

Як приклад: "What the skibidi are you doing?"

Популярним це слово стало після виходу в Youtube анімаційного серіалу Skibidi Toilet у 2023 році. На відео зображені людські голови, що стирчать з туалетів, а сюжет відео побудований на абсурдному гуморі. Творцем шоу є росіянин Олексій Герасимов.

Також це слово з’явилось шість років тому в треку російського гурту Little Big. Їхній кліп у Youtube до пісні "Skibidi" набрав понад 700 мільйонів переглядів. Там воно не мало ніякого сенсу і використовувалось просто як набір звуків.

Ще одне слово – tradwife (скорочено від traditional wife – "традиційна дружина"). Його вживають щодо жінок з консервативними цінностями, які пропагують турботу про своїх чоловіків, дітей та дім як головну мету життя дружин.

У словнику додають, що атрибутом "традиційної жінки" є те, що вона активно розповідає про свої погляди у соціальних мережах.

Третє слово – це delulu (абревіатура від dellul – марення). Це слово з’явилось у вжитку 10 років тому як образа щодо фанатів-фанатів K-pop, які вірили, що коли-небудь зможуть зустрітися зі своїми кумирами.

Згодом його почали вживати щодо усіх, хто вірить у якісь надумані, нереалістичні речі.

Керівник лексичної програми Колін Макінтош зауважив, що упорядники вирішують додати до словника лише ті слова, які "точно залишили свій слід" і достатньо вкорінились у мові.

"Не щодня трапляється, щоб побачити такі слова, як "skibidi" та "delulu", додавали до Кембриджського словника. Інтернет-культура змінює англійську мову і цей ефект захопливо спостерігати та відображати у словнику", – зауважив він.

Нагадаємо, слово manifest (маніфестувати) стало словом 2024 року за версією Кембриджського словника.