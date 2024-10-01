Ядерні погрози не лякають? Які настрої переважають серед українців у соцмережах

Наприкінці вересня серед українців у соцмережах було більше негативних настроїв

Наприкінці вересня серед українців у соціальних мережах зросли негативні настрої – гнів, тривога та сум, які викликали обстріли та ситуація на фронті. Водночас громадяни не переймаються ядерними погрозами РФ.

Про це свідчать результати дослідження соцмереж від 21 по 27 вересня, яке провели фахівці громадської організації CAT-UA.

Аналіз дописів українців показав, що в проукраїнському сегменті інтернету панують переважно песимістичні настрої через обстріли, наступ російської армії на Донеччині, ризики ударів по атомних електростанціях та інше.

Натомість позитивні настрої викликали візит президента України Володимира Зеленського до США, оголошення нових пакетів допомоги від американських, британських та німецьких партнерів. Крім того, цьому сприяли удари по арсеналах у Росії, невдалий пуск ракети "Сармат" під час її випробування та точкові досягнення на фронті.

Фахівці підкреслюють, що в період дослідження настрої кардинально не змінилися навіть після поширення інформації про розширення ядерної доктрини Росії.

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Аналіз показав, що українці майже перестали згадувати про Курську операцію, а заява військового Сергія Гнезділова про самовільне залишення частини сприймається "суперечливо" та не має значного поширення.

Емоції серед українців у соцмережах

Фахівці CAT-UA вважають, що найчастіше серед дописів про війну українських користувачів соцмереж можна було зустріти гнівні настрої (27% дописів). Цей настрій викликали російські обстріли та їхні наслідки (жертви серед населення, знеструмлення та руйнування).

Також гнів викликали відомості про катування полонених, утиски українців на тимчасово окупованих територіях, а також невдоволення політикою влади та ін.

Крім того, високими були показники тривоги – у 22% дописів. Їхньою причиною були російські наступи, ядерні погрози, непевність через підтримку світу та ін.

Протягом тижня моніторингу українців зрештою не полишала радість, яку зафіксували в 19% дописів у соцмережах. Зазвичай такі повідомлення стосувалися влучних ударів по ворожих арсеналах, зокрема в Торопці, зведеннях Генштабу, волонтерських звітах та світової підтримки.

Загалом від 21 по 27 вересня індекс настроїв опустився до показника мінус 15.

Громадська організація CAT-UA аналізує настрої українців у соцмережах за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Загалом автоматизовані системи моніторингу щодня вивантажують понад 300 тис. дописів у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Серед них випадковим чином виокремлюють 1350 дописів (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну.

Нагадаємо, у серпні серед українців три тижні поспіль панував оптимістичний настрій у соцмережах. Цьому сприяли успіхи Збройних сил під час Курської операції, затоплення порома в порту "Кавказ" та пожежа на нафтобазі в Пролетарську.