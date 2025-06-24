Сум за загиблими і надія на підтримку: які настрої панували серед українців усередині червня

Упродовж тижня 14-20 червня серед користувачів українських соцмереж панували гнівні настрої.

Серед причин – заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 14 по 20 червня 2025 року.

Тривога

Тривожні настрої спостерігали у 16,4% дописів. Фахівці кажуть, їх зумовили очікування українців на нові атаки росіян, можливий наступ на Україну з Білорусі та просування окупантів на Сумщині.

Гнів

Такий настрій присутній у 39,9% дописів на тему війни. Його спровокували масована атака по Києву у ніч на 16 червня, заяви Трампа журналістам на саміті G7 у Канаді та виправдання правителя РФ Путіна ракетних ударів по українських містах.

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Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня було чимало дописів із сумними настроями – їхня частка становить 15%.

Українці особливо сумували за людьми, які загинули через атаки РФ по Києву. Сум підсилювали дописи про пошук зниклих безвісти та новини про мобілізованого, який вистрибнув з авта ТЦК та загинув.

Радість

Більш піднесені настрої переважали у 11,8% дописів. Зокрема це стосувалося Дня Батька, ураження виробництва дронів у Єлабузі та звільнення з полону українських захисників.

Окрім того, приводами для радості були нові заяви про світову підтримку та оголошення Канадою санкцій проти Росії та підтримки Україні.

Гордість

Такі настрої відстежили у 7% дописів. З нагоди Дня Батька українці висловлювали гордість за татів, які служать у Збройних силах.

Також українці продовжують пишатися операцією "Павутина", яку здійснила СБУ 1 червня 2025 року.

Надія

Проаналізувавши публікації в соцмережах, дослідники зробили висновки, що найчастіше українці висловлюють сподівання на подальшу підтримку Європи та США, зокрема на переговори Зеленського та Трампа. Загалом таких дописів було 4,2%.

До слова, фахівці теж виокремили дописи, у яких переважають вдячність (2,7%), втома (1,7%), сміх (1,2%).

Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажує повний масив згадувань воєнних термінів — загалом понад 300 тисяч дописів за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (останні дві заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів, що складає приблизно 0,25% від їх загальної кількості. Похибка вибірки складає не більше 3%.

Дані обробляють вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією (у середньому 85% від загальної кількості) і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування. Моніторинг включає й користувачів з окупованих територій, де окупанти створюють власний контент.